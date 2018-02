Generalversammlung der Trachtengruppe Schinznach-Dorf

27 Teilnehmer versammelten sich zur 91. Generalversammlung im Gasthof Harzen in Schinznach-Dorf.

Herr Keist kochte uns ein vorzügliches Nachtessen. Als alle satt waren, eröffnete Präsident und Tanzleiter Werni Vogel den offiziellen Teil.

Der Jahresbericht wurde zum ersten Mal aufgeteilt auf jedes Vorstandsmitglied und die verschiedenen Anlässe vorgetragen jeder Anlass wurde mit Fotos auf der Leinwand begleitet.

Kassen- und Revisoren Bericht wurden einstimmig genehmigt und mit Applaus verdankt.

Traktandum Ehrungen:

Für 40 Jahre Aktive Vereins Zugehörigkeit wurde Erika Amsler und Vreni Mayer zu Ehrenmitglieder ernannt.

Besondere Wertschätzung kommt den beiden Ehrenmitglieder Annemarie Bayer und Frieda Hartmann zu, für 60 Jahre treue Mitgliedschaft zur Trachtengruppe. Sie wurden mit einem kleinen Präsent als Dank und Anerkennung beglückwünscht.

Im Jahresprogramm 2018 wird die Trachtengruppe am 17. März und 1. August jeweils um 16.00 Uhr im Kurhaus Bad Schinznach eine Stunde mit Tanz und Musik die Gäste unterhalten. Montag 30. April führt die Trachtengruppe einen Tanzabend in der Aula durch, begleiten wird uns das Schwyzerörgeli-Quartett Schenkenberg. Mittwoch 25. Juli Auftritt im Altersheim Süessbach in Brugg.

Sonntag 13. Januar 2019 führt die Trachtengruppe für den Aargauischen Kantonalverband den Kantonalen Tanzsonntag in der MZ-Halle durch.

Der Präsident dankt zum Schluss der GV allen Aktivmitgliedern und Partner für ihr Engagement zu Gunsten des Vereins von ganzem Herzen.