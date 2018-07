Am Freitag, 08.06.2018 traf sich der Naarenverein zur jährlichen Generalversammlung im Gasthof von Arx in Egerkingen. Nach einem kleinen Apero begann die Versammlung pünktlich um 19.00 Uhr mit den Worten „Ich begrüesse üch alli“. Breits zum zweiten Mal begrüsste uns Urs Ulrich in seinem Amt als Präsident.

Leider mussten wir uns in diesem Jahr von vier Mitgliedern aus dem Vorstand verabschieden. Drei von ihnen werden weiterhin im Naarenverein mitwirken. Für die geleistete Arbeit bedanken wir uns bei allen Abtretenden ganz herzlich.

Erfreulicherweise konnten zwei neue Mitglieder in den Verein aufgenommen werden. Diese beiden werden für ein Probejahr auch im Vorstand mithelfen. Wir wünschen dem neuen, etwas kleineren Vorstand für die kommende Saison viel Erfolg. Mit einem grossen Applaus bedankten wir uns alle für die tolle Zusammenarbeit.

Präsident Urs Ulrich konnte mitteilen, dass sich für die nächste Fasnachts-Saison jemand zur Verfügung gestellt hat, das Amt als Chräievater/Chräiemuetter zu übernehmen. Dieses Geheimnis wir jedoch erst am 11.11.2018 gelüftet.

Zu guter Letzt waren wir natürlich absolut gespannt, welches neue Motto für das Jahr 2018/2019 bestimmt wurde:

„Flower Power“

Nach der Sitzung gingen wir zum gemütlichen Teil über und liessen uns vom Gasthof von Arx verwöhnen. Es wurde auf die kommende Saison angestossen mit dem Wunsch, möglichst viele Leute am 11.11.18 begrüssen zu dürfen. In diesem Sinne liessen wir den Abend ausklingen.