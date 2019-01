Bereits zum 2. mal führten die beiden Chöre der Chorgemeinschaft Däniken-Dulliken ihre GV s gemeinsam im Restaurant Rebstock , Däniken durch.Nach einem feinen Nachtessen und dem Lied *Freundschaft*wurde die Wand gezogen und autonom getagt.Leider musste bei der Begrüssung durch den Präsidenten ,Urs Hagmann die Absenz und Demission als Vice-Präsident von Ueli Schmutz aus gesundheitlichen Gründen entgegen genommen werden.Stefan Schenker füllte diese Lücke als Tagespräsident bei den anstehenden Wahlen .Erfreulicherweise stiess im Frühling mit Thomas Crameri ein neuer Sänger zu unseren Reihen .Der Präsident streifte anschliessend im Jahresbericht noch einmal kurz das vergangene Vereinsjahr.Mit 33 Proben , 9 Auftritten an verschiedensten Orten,der alljährlichen Brötlete und einer Reise ins Emmental war dieses mehr als ausgefüllt.Der gute Probenbesuch von fast 90%wiederspiegelt aber die Freude und Bereitschaft der Sänger und so konnten gleich deren 7 mit weniger als 4 Absenzen die begehrte Flasche Wein entgegen nehmen .Der Vorstand wurde turnusgemäss für die nächsten 2 Jahre gewählt oder bestätigt.An Stelle von Ueli Schmutz übernahm Renè Koch das Amt des Vice- Präsidenten und Vice-Fähnrich.Walter Dill amtet neu an seiner Stelle mit Stefan Schenker als Kassenrevisor.Die restlichen Vorstandsmitglieder : Urs Hagmann, Präsident:Patrick Frey, Kassier:Fritz Tschopp, Aktuar,Hansueli Stettler, Administration und Franz Marti, Archivar und Fähnrich wurden zusammen mit der Direktion , Roland Basler mit grossem Applaus für die nächsten 2 Jahre bestätigt. Als nächstes Ziel findet dieses Jahr am 20. September in der Erlimatthalle in Däniken ein Sängertreffen mit allen noch verbleibenden Chören der Amtei statt. Das Schlusslied * Zecherweisheit ; stosst an ,stosst an * leitete zum geselligen Teil der wieder vereinten Sängerschar über.