Am 5. Januar 2018 versammelten sich die Mitglieder des Jodlerklub Horn zur 87. Generalversammlung. Eröffnet wurde die GV mit dem Lied von Edi Gasser, «Bergkristall». Im Jahresbericht erzählte der Präsident auf humorvoller Art aus der Jahresgeschichte des Klubs. Viele schöne Erlebnisse durften die Klubmitglieder erfahren. Es begann mit einer Veranstaltung der Kulturkommission Gebenstorf zum Thema «Naturjuz, Traditionen aus der Schweiz». Die Auffahrtswanderung fand in der Region Rohrdorferberg statt. Der Höhepunkt war die Teilnahme am Eidgenössischen Jodlerfest in Brig. Dort errang der Klub die Höchstnote. Im September gestaltete der Klub mit der Jodlermesse von Sepp Marti in Killwangen einen Gottesdienst. Schliesslich war der zweite Höhepunkt der Jodlerabend in der Mehrzweckhalle Gebenstorf um nur die wesentlichen Momente aufzuzählen. Unter dem Traktandum Mutationen musste der Austritt von Moritz Eberhard vermeldet werden. Er prägte 48 Jahre den Klub und war 3 Jahre Vize- und 4 Jahre Präsident. Dem Klub bleibt er als Ehrenmitglied erhalten.

30-Jähriges Jubiläum feierte Werner Ehrler und das 10-Jährige Angela Huber, Nik Huber und Aron Wirthner. Die GV wurde mit dem Lied «Sing dies Lied» von Bruno Häner beendet. Danach genossen alle den gemütlichen Teil des Abends.