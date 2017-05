Am Freitag, 5. Mai 2017 trafen sich 48 Teilnehmer zur GV der Theatergruppe Oberrüti im Restaurant Rössli in Oberrüti zur 38. ordentlichen Generalversammlung. Nach einem guten Nachtessen aus der Küche vom Rössli begrüsste Präsident Jürg Guhl die Anwesenden und gab die Traktanden bekannt, die ohne Diskussion genehmigt wurden.

Das von Carlo Mattmann verfasste Protokoll, das jedes Mitglied mit der Einladung erhielt, wurde mit Applaus verdankt.

Ein Höhepunkt der GV ist jeweils der Präsidentenbericht. Humorvoll streift der Präsident das vergangene Vereinsjahr und hebt besondere Ereignisse hervor. Im Vereinsjahr 2016 / 2017 war das die sehr erfolgreiche Theaterproduktion «Vetterliwirtschaft». In dem Zusammenhang dankt er allen an der Produktion Beteiligten und betont, dass ein solcher Erfolg nur dann erzielt werden kann, wenn alle am gleichen Strick in die gleiche Richtung ziehen. Natürlich gehört auch die traditionelle Theaterreise, die 2016 in die Bündner Herrschaften führte, zu einem Höhepunkt. Er gibt in seinem Bericht auch Auskunft über die Vorstandstätigkeit und dankt den Vorstandskolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit. Vizepräsident Viktor Weber verdankte den Jahresbericht und die Versammlung tat das mit einem Applaus.

Die Kassiererin Heike Richter konnte von einem erfolgreichen Vereinsjahr berichten und die Revisoren beantragten der Versammlung, die Rechnung zu genehmigen und dem Vorstand Decharge zu erteilen, was dann auch einstimmig und mit Applaus geschah.

Spannend warteten die Teilnehmer auf das Traktandum «Mutationen». Die Verantwortliche, Gabi Maurer, hatte erfreuliche Nachrichten: Sie musste keinen Austritt vermelden, konnte aber im Gegenzug 4 neue Mitglieder vorschlagen: Dagmar Odermatt; Elise Suter; Marlou Henzen und Sara Mösch. Diese wurden mit einem herzlichen Applaus als Neumitglieder aufgenommen. Sara Mösch; Elise Suter; Marlou Henzen; Dagmar Odermatt

Bei den Wahlen gibt es eine Änderung im Vorstand. Rösli Galliker verlässt nach 8 Jahren den Vorstand und wird ersetzt durch Markus Rütimann, der von ihr das Ressort «Wirtschaft» übernimmt.

Beim Traktandum «Ehrungen und Dank» gab es eine echte Überraschung: Der Vorstand schlug Jürg Guhl für die grossartige Arbeit während 20 Jahre als Präsident der Theatergruppe zum Ehrenpräsidenten vor. Mit «Standing Ovation» wurde das von der Versammlung bestätigt und unser Präsident war wohl das erste Mal in den zwanzig Jahren sprachlos.

Unter Verschiedenes stellte Regisseur Beni Kreuzer das neue Stück vor. Im nächsten Januar wird die Bühne in Oberrüti zu einem Spital, in dem ganz kuriose Sachen passieren. Wir werden mit dem Stück: «Alles uf Chrankeschiin» von Ray Cooney auftreten. Der Regisseur bedankt sich bei Allen, die sich zum Spielen gemeldet haben und er kann mit Freude bekanntgeben, dass alle 12 Rollen besetzt sind.

Nach dem offiziellen Teil klang die GV fröhlich und gesellig, wie es unter Theaterleuten üblich ist, aus.

TGO/Beni Kreuzer