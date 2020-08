Generalversammlung der Theatergruppe Goldni Aehri, Schönenwerd

Die vor kurzem durchgeführte 41. Generalversammlung der Theatergruppe Goldni Aehri war geprägt von grosser Freude des Wiedersehens. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die GV um einige Wochen verschoben werden. Viele Vereinsmitglieder hatten sich seit den Theaterabenden im Januar 2020 nicht mehr getroffen. Die Freude der 13 Teilnehmenden war deshalb gross, sich wieder zu sehen und dabei die vergangenen Theaterabende Revue zu passieren.



Präsident Bernhard Hänni hatte in seinem Jahresbericht viel Erfreuliches, leider aber auch Trauriges zu berichten. Die seit vielen Jahren im Einsatz stehende Isabelle Rupp verstarb kurz nach dem Theaterabend vom 24. Januar 2020 unerwartet. Das traurige Schicksal hat viele mitgenommen. Isabelle hat den Verein seit vielen Jahren mit ihrem Einsatz im Service unterstützt.



Erfreulich und mit viel Spannung erwartet wurde die Bekanntgabe der Zuschauerzahlen. Nach einem Besucherrekord im Jubiläumsjahr 2019 konnte diese an den Theaterabenden 2020 nochmals gesteigert werden von 934 auf 963 Gäste. Der Präsident betonte dabei nicht nur die professionelle Leistung der Spielerinnen und Spieler, sondern lobte gleichermassen die fleissigen Mithelferinnen und Mithelfer, die diese Aufführungen (mit Rahmenprogramm) erst möglich machten. An einem Theaterabend stehen, nebst den Spielern, über 20 Personen im Einsatz.



Es gab einen Austritt zu vermelden. Reinhard Kleiner, welcher seit 2013 im Verein aktiv dabei ist, gab seinen Rücktritt bekannt. Der Verein dankt für seinen geleisteten Einsatz und sein Herzblut am Vereinsleben.



Zum Schluss wies der Präsident noch auf das kommende Jahr hin. Für die Saison 2021 ist das neue Stück gewählt und die Rollen sind verteilt. Die Theaterabende sind reserviert an den zwei Wochenenden vom 15./16. Januar und 22./23. Januar 2021.



Nach der ordentlichen GV ging es dann zum gemütlichen Teil über. Nach einem leckeren Essen liessen alle den Abend gemütlich ausklingen.

mgt