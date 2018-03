Am 2. März 2018 hielt die SP Gränichen im Restaurant Löwen ihre Generalversammlung ab. Trotz des garstigen Wetters fanden sich 17 Personen ein. Zum Tagespräsidenten wurde Paul Müri gewählt.

André Muhmenthaler, neu im Gemeinderat, sowie Marc Bürgi, neu in der Schulpflege, berichteten kurz über ihre ersten Eindrücke in ihrem Amt. Beide Herren erklärten, sie fühlten sich wohl mit ihren Ressorts, und sie schätzten die kollegiale Stimmung in den jeweiligen Gremien.

André Muhmenthaler fasste kurz den von ihm anschaulich verfassten Jahresbericht 2017 zusammen, der als Highlight die gewonnen Sitze im Gemeinderat resp. in der Schulpflege beinhaltete. Die Jahresrechnung 2017 wurde genehmigt, und das Budget 2018, mit einer Erhöhung der Mitgliederbeiträge um 20 Franken, wurde ebenso gutgeheissen.

Als neues Mitglied wurde Marc Bürgi begrüsst, und erfreulicherweise gab es im letzten Jahr keine Austritte zu verzeichnen. Der vierköpfige Vorstand (André Muhmenthaler, Cordula Sonderegger, Franz Suter und Sonja Suter) wurde einstimmig in der aktuellen Zusammensetzung wiedergewählt mit folgender Aufgabenverteilung: Sonja Suter als Präsidentin, André Muhmenthaler als Kassier, Franz Suter als Aktuar sowie Cordula Sonderegger als Medien- und Homepageverantwortliche.

Walter Amato, der sich viele Jahre als Revisor zur Verfügung gestellt hatte, trat zurück, und an seiner Stelle wurde neu Sarah Suter an die Seite von Liliane Zimmermann gewählt. Ebenfalls gewählt wurde Sarah Suter als Bezirksdelegierte, und sie wird dieses Amt gemeinsam mit Brigitte Hügli und Ursula Stocker ausüben. Paul Müri und Iris Kyburz stellten sich wiederum als Kantonsdelegierte zur Verfügung, und Cordula Sonderegger wird neu die SP Gränichen auf eidgenössicher Ebene vertreten.

Mit einem kleinen Geschenk wurden zudem die langjährigen Dienste sowohl von Heinz Stirnemann wie auch von Liliane Zimmermann gewürdigt.