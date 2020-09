Generalversammlung der CVP Bezirkspartei trotz COVID-19

Trotz COVID-19 wurde die bereits zweimal verschobene Generalversammlung der CVP Bezirkspartei des Bezirks Rheinfelden abgehalten. Eine stattliche Anzahl von Mitgliedern, Sympathisanten und Interessierten nahmen im Saalbau in Stein an der Versammlung teil. Der Bezirksparteipräsident Alfons Paul Kaufmann, konnte speziell den Landammann, Regierungsrat Dr. Markus Dieth begrüssen, welcher kurz aufzeigte, wie die finanzpolitische Lage des Kantons aussieht und was in Zukunft geplant ist. Er betonte klar, dass er noch keineswegs amtsmüde sei, und gerne noch weitere vier Jahre für die Finanzen des Kantons die Verantwortung übernehmen wolle. Wir wünschen ihm schon jetzt eine ehrenvolle Wiederwahl.

Nebst den statuarischen Traktanden wurde vor allen über die bevorstehenden Grossrats- und Regierungsratswahlen, orientiert. So stellten sich alle Grossratskandidatinnen und Grossratskandidaten persönlich der Versammlung vor, was von den Anwesenden sehr geschätzt wurde. Mit Alina Spuhler haben wir auch die jüngste Grossratskandidatin der diesjährigen Wahlen in unseren Reihen, was uns ganz besonders freut. Der krönende Abschluss der Generalversammlung war das Referat von Dr. med. Thomas Ernst, Leitender Arzt Innere Medizin und Leiter Notfall vom GZF Rheinfelden. Er referierte über den Verlauf, die Entwicklung und über die bis jetzt gemachten Erfahrungen zu COVID-19 im GZF Rheinfelden. Die vielen Fragen der Teilnehmenden, nach dem Referat, zeigten, das Dr. Thomas Ernst weiss von was er sprach und wie allgegenwärtig diese Herausforderung in uns allen ist. Nun freut sich die CVP Die Mitte auf einen erfolgreichen Wahlkampf mit vielen schönen Begegnungen mit dem Risottobus in den Gemeinden des Bezirks. CVP Die Mitte Bezirk Rheinfelden.

Alfons P. Kaufmann