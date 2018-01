Letzten Sonntag, dem 28.1.18 haben der Anatolien Kulturverein und die Stiftung Lernforum zum Abend der offenen Tür und Racletteabend geladen. Es waren u.a. die Stadträtin Marion Rauber und der Parlamentspräsident Ruedi Moor unter den anwesenden Gästen.

Der Kulturverein und die Stiftung haben sich per 1. Januar zusammengeschlossen und werden in Zukunft gemeinsam als Stiftung Lernforum auftreten. Die gemeinnützige Stiftung, welche 2003 in Trimbach als Verein gegründet wurde setzte sich seither ua. Mit Nachhilfekursen ein für Bildung von Kindern und Jugendlichen, sowie Förderung der Integration von Migrantenfamilien. Für diesen Einsatz wurden Sie 2007 mit dem Integrationspreis des Kanton Solothurns beehrt, welcher in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen wurde.

Der Anatolien Kulturverein, welcher sich seit seiner Gründung am 1. August 2013 ebenfalls mit der Integration von Migranten, sowie dem Interkulturellen Dialog beschäftigt, ist bekannt für seine Anlässe, wie Fastenbrechen auf dem Schloss oder Interreligiöses Fest in Olten.

Durch diesen Zusammenschluss erhoffen sich die Mitglieder, welche teilweise in beiden Organisationen aktiv waren, bessere Nutzung der vorhandenen Kapazitäten und Förderung der Transparenz. Der Bereich Nachhilfe wurde an die private Firma «Tutor Akademie» abgegeben. Diese führt als Untermieterin der Stiftung Lernforum, an der Konradstrasse 21 in Olten das Angebot der Nachhilfe und Prüfungsvorbereitung weiterhin fort, welches die Stiftung nicht mehr anbietet.