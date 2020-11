Gemeinde Obersiggenthal wie ein Trotzkind?

Jeder investierte Franken kommt dreifach zurück waren die Argumente beim Bau zum Goldiland. Währen diese Argumente war gewesen so hätten wir heute Geld im Überfluss und diese zwei Vorlagen Schwimmbad und Schulhaus ohne Probleme zu realisieren. Nun stehen wieder zwei mehrere Millionen schwere Projekte an und wieder werden unwahre Argumente der Befürworter ins Felde geführt!

Mit der Sanierung des Hallenbaddachs ist die Nutzung des Hallenbads bis auf Weiteres gewährleistet und auch der Lehrplan ist nicht gefährdet der Schule, oder wie machen all die Gemeinden dies ohne Wasserflächen in ihren Gemeinden? Auch beim Schulhaus hat es begonnen mit den falschen Zahlen in den Abstimmungsunterlagen und wird noch weitergehen mit Verteuerungen. Man nehme nur das Goldiland oder den Kindergarten Nuechtal als Beispiel. Fragen zum Schulhausneubau sind noch bei weitem nicht alle geklärt für mich. Wurden alle Alternativen geprüft? Warum können wir es uns leisten die Schulhäuser am Mittwochnachmittag leer und zum grösstenteils unbenutzt stehen zu lassen? Diverse andere Gemeinden in der Schweiz und im Aargau haben auch am Mittwochnachmittag Schule und teilen die Frei-Nachmittage der Klassen auf die Woche auf. Wie sehen die künftigen Schülerzahlen aus wenn ja immer mehr Kinder aus Obersiggenthal in Privatschulen gehen? Warum ging man nicht auf Sparvorschläge ein? Warum die Gemeindepolitik schon von vornherein auch Sparmassnahmen von mehr als einer halben Million ablehnen? Wir gehen unsicheren wirtschaftlichen Zeiten entgegen. Umso mehr müssen wir uns jetzt auf das Nötige konzentrieren. Ich kann mir als privat Person auch nicht alles Leisten was ich möchte und dann einfach mehr Geld beim Arbeitgeber einfordern! Bei Annahme der Beiden Vorlagen von 9,2 Millionen Franken für das Hallen und Gartenbad Obersiggenthal und Schulhaus vom 11,4 Millionen Franken würden die Schulden pro Einwohner der Gemeinde auf über das Doppelte der kantonal empfohlenen Obergrenze steigen – trotz Erhöhung des Steuerfusses. Deshalb stopp mit den Trotzargumenten der Gemeinde nun ist Sparen angesagt und Obersiggenthal muss endlich zur Vernunft kommen. Teure Luxus Projekte wie Goldiland, Kindergarten Provisorium, Hanfgarten Velorouten etc können wir uns nun nicht mehr leisten. Geld verlangen ist die einfachste Lösung. Nun liebe Politiker ist die Suche nach echten und vertretbaren Lösungen / Alternativen angesagt.

Deshalb 2 mal Nein zu Schwimmbad und Schulhaus.

Patrick Hehli

Kirchdorf