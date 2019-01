Gelungener Start ins neue Vereinsjahr:90. GV des Samaritervereins Mellingen

Eine Generalversammlung des Samaritervereins Mellingen ist beileibe kein trockener Anlass sondern ein geselliger Abend.

Am 15. Januar 2019 ist es wieder so weit. Im Alterszentrum in Mellingen eröffnet unser Präsident Hermann Amstutz offiziell die Versammlung auf seine gewohnt lässige Art. Es ist tatsächlich bereits die 90. Generalversammlung des Vereins. Er begrüsst neben den 31 anwesenden Mitgliedern speziell den Kommandanten der Feuerwehr Regio Mellingen, Roger Keller. Zwei Stimmenzählerinnen und der Tagespräsident sind rasch gefunden. Im Schnellzug geht es weiter: Protokoll der letzten GV, Kassabericht und Revisorenbericht werden einstimmig genehmigt, Mutationen gibt es keine.

Kurzfassung Jahresbericht

Der Jahresbericht des Präsidenten zeigt auf, wie fleissig die aktiven Mitglieder im vergangenen Jahr gewesen sind:

An 10 Monatsübungen haben im Durchschnitt 20 Mitglieder teilgenommen. Dreimal hat der Verein das Blutspenden durchgeführt, letzteres jeweils im katholischen Vereinshaus. Die Moulagengruppe hat an 5 Zusatzübungen ihre Kunst des Modellierens täuschend echt wirkender Wunden und Verletzungen aller Art trainiert.

Für das Ergebnis der Samaritersammlung 2018 geht unser Dank an die grosszügigen Mellinger Spender. Auch im 2018 haben die Teilnehmer des jährlichen Altersausflugs der Gemeinde im Bedarfsfall auf die Hilfe der begleitenden Samariter zählen können.

Am 22. Mai 2018 bot sich der Bevölkerung wiederum die Gelegenheit, an einem 1. Hilfe Postenlauf durchs Städtli Mellingen teilzunehmen. Alle zwei Jahre organisiert der Samariterverein diesen Parcours mit Start und Ziel vor dem Alterszentrum Mellingen. Zum Abschluss wird jeder Teilnehmer mit einer kleinen Stärkung belohnt!

Natürlich ist im vergangenen Vereinsjahr auch die Kameradschaft nicht zu kurz gekommen: Besonders erwähnenswert ist unsere jährliche Samariterreise, eines der Highlights des Vereins. Diesmal sind wir ins schöne Bündnerland gereist. Ein ebenso wichtiges Datum im Vereinskalender ist der traditionelle Chlaushock im gemütlichen Clubhaus des Tennisclubs.

Wahlen

Zackig geht die Generalversammlung weiter. Es darf gewählt bzw. wiedergewählt werden. Unser Präsident Hermann Amstutz wird einstimmig wiedergewählt. Wir sind dankbar, dass er dieses anspruchsvolle Amt erneut übernehmen will. Bei der Zusammensetzung des Vorstands gibt es eine kleine Veränderung: Marlis Roffler tritt nach stolzen 16 Jahren aus dem Vorstand aus. Mit Angela Kammerer tritt eines der jüngeren Mitglieder neu dem Vorstand bei. Beiden Frauen herzlichen Dank für ihr Engagement für den Samariterverein.

Unsere Kursleiterinnen / Samariterlehrerin

Wer führt die zahlreichen Samariterübungen so souverän und fachkundig durch? Wer vermittelt das notwendige Wissen an den vielen öffentlichen Kursen wie dem Nothelfer, den beiden Reanimationskursen „BLS-AED-SRC Komplett-Grundkurs“ bzw. „BLS-AED-SRC Komplett-Refresher“ oder dem belieben Kurs „Nothilfe bei Kleinkindern“?

Es sind dies die engagierten Kursleiterinnen Brigitte Hunn, Erika Meier und Andrea Zurkirch. Andrea gratulieren wir zudem ganz herzlich zum Abschluss der IVR Stufe 2!

In diesem Zusammenhang geht ein grosser Dank an die Feuerwehr Regio Mellingen für ihren Beitrag an diese Zusatzausbildung zur Samariterlehrerin. Auch die Feuerwehr selbst wird von diesem erweiterten Wissen profitieren können: Andrea Zurkirch übt nämlich bei der Feuerwehr die Funktion „Chef Sanität“ aus.

Ehrungen

Die Treue unserer Mitglieder zum Verein sagt so einiges über das gute Klima im Verein aus: Der Präsident darf Sibylle Blattner und Brigitta Jenni für sagenhafte 30 Jahre Mitgliedschaft ehren!

Kulinarischer Abschluss

Im Anschluss an die Generalversammlung kommen wir unverhofft in den Genuss eines Dessertbuffets, offeriert von Mandi Amstutz (runder Geburtstag, schreibe nicht welchen) und Marlis Roffler (Austritt Vorstand). Das Küchenteam des Alterszentrums hat sich selbst übertroffen: ein wahrer Augen- und Gaumenschmaus!

Erste Hilfe-Wissen und Kameradschaft gesucht?

Suchen auch Sie eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Möchten Sie Ihr Wissen in Erster Hilfe auffrischen bzw. überprüfen?

Wir, der Samariterverein Mellingen, sind eine kunterbunte Gruppe von Mitgliedern – ob Mann oder Frau, jung oder etwas älter, egal ob ohne oder bereits mit eigenem Fachwissen. An unseren Monatsübungen erhalten wir die aktuellsten Informationen zur Ersten Hilfe und trainieren gezielt deren Anwendung. Da kommt nie Langeweile auf, dafür ist viel Spass garantiert! Nehmen Sie sich ein Herz und kontaktieren eines unserer Mitglieder. Schnuppern Sie Samariterluft an einer unserer Übungen. Wir freuen uns auf möglichst viele neue Gesichter.

Ein Blick auf unsere Homepage www.samariter‑mellingen.ch lohnt sich in jedem Fall. Dort finden Sie zudem alle unsere aktuellen Kursdaten sowie interessante Angaben zum Verein selbst.

31.01.19 Isabelle Zeier