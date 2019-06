Am 14. Juni eröffnete die Kinderkrippe Wallbach die neu hinzugewonnenen Räume im Toscana-Gebäude von Alfons P. Kaufmann an der Wolftürlistrasse in Wallbach.

Bei viel Sonnenschein und einem leckeren Apéro genossen die Besucher die Eröffnung.

Interessierte und Freunde der Kinderkrippe Wallbach bestaunten die neuen Räumlichkeiten.

In der Schminkecke vergnügten sich Gross und Klein.

An dieser Stelle möchten sich der Vorstand und das Betreuungsteam der Kinderkrippe nochmals herzlich bei Alfons Paul Kaufmann für die tolle Renovationsarbeit und die grosse Hilfsbereitschaft bedanken.