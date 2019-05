Der STV Brugg organisiert seit 10 Jahren jeweils im Frühling einen Familienanlass, an welchem jedermann/-frau herzlich mit den ganzen Familie willkommen ist.

Am letzten Sonntag war es wieder soweit, rund 100 Personen fanden sich bei der Schulanlage Au/Erle um einen gemütlichen Tag zu verbringen. Petrus war uns gnädig und verschonte uns mit Regentropfen. Nach einem gemeinsamen Einstimmen gingen die Familien dann gruppenweise zu den 8 unterhaltsamen Posten auf dem Schulgelände. Geschicklichkeit, Kraft und auch etwas Ausdauer war gefragt, aber vor allem stand die Freude und die gute Laune im Vordergrund. So musste man zum Beispiel in der Schubkarre Kinder transportieren, Bälle werfen, Brücken bauen und auch fischen. Alle hatten ihren Spass und anschliessend konnte man zu familienfreundlichen Preisen in der Festwirtschaft angeregt über das Erlebte plaudern.

Wir vom STV Brugg fanden es ein toller Tag- ein Dank geht an die treuen Helfer und an die zahlreichen Besucher.

Wir freuen uns jetzt schon, im nächsten Jahr wieder viele Familien willkommen zu heissen!