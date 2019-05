PA/Die Gebrüder Clint (Jg. 97) und Jacob (Jg. 95) Schallenberger aus Stockton (USA) Kalifornien reisten am Mittwoch von Ihrer Heimat in die Schweiz. Untergebracht in Safenwil bei NWSV Präsident Daniel Dreier und seiner Partnerin Silvia Wilhelm, Sekretärin des AG Kant. Schwingerverbandes. Die Auswärtigen Schwinger bestreiten sogleich am kommenden Sonntag, den 26. Mai das Aargauer Kantonale Schwingfest in der Altstadt von Zofingen. Danach geht es weiter an das: BS Kant. Schaffhauser Kant. und das Glarner-Bündner in Glarus. Jacob Schallenberger wird auch am Eidg. in Zug antreten.

Am Donnerstag, den 23. Mai absolvierten Sie das Aussentraining beim SK Aarau in Oberentfelden, das Ihnen Vorfreude auf die kommenden Wettkämpfe bereitete. Der Aussenplatz ist ein 8x15m grosser Sägemehlring, welcher als Trainings Ort auf dem Hof der Familie Senn dient.

Bilder: Pascale Alpiger