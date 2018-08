Eine Fussballmannschaft aus Mägenwil kämpft am Volg-Dorfturnier 2018 in der der Kategorie Jahrgänge 2005-2007 um den Pokal!

Das Qualifikationsturnier findet am Sonntag, 9. September 2018, ab 11 Uhr im solothurnischen Gerlafingen statt. Mägenwil bestreitet das erste Spiel gegen Günsberg (SO). Weitere Gruppengegner sind Krattigen (BE) sowie die Fricktaler Gemeinden Herznach und Kaisten. Die Mägenwiler werden natürlich alles daran setzen, sich für das Finalturnier am Sonntag, 23. September, in Eschenbach (LU) zu qualifizieren. Um dieses Ziel zu erreichen sind sie auf viele Schlachtenbummler angewiesen. Das Team freut sich also auf zahlreiche Mägenwiler Fans vor Ort!

Detaillierte Informationen auf www.volg-dorfturnier.ch