Oft werden Kinder von ihren Eltern nur über die Gefahren des Internets aufgeklärt. Dabei wird häufig vergessen, dass es auch viele Chancen bietet. In einem Medienkurs wurde dies vergangene Woche einer Gruppe Fünftklässler aus Othmarsingen beigebracht.



«Wo findest du Infos, wenn du einen Vortrag über Hunde machen musst?», lautet die Einstiegsfrage von Swisscom-Medienexperte Johnny Morgenthaler. In ihrer Antwort ist sich die fünfte Klasse von Luca Marti einig: «Im Internet.» Aber wo genau? Die bekannteste Suchmaschine Google kennen fast alle, auch bekannt aus der SEO Welt. Weniger bekannt sind dagegen Yahoo, Bing und die extra für Kinder programmierten Suchmaschinen Blinde Kuh und Helles Köpfchen. Diese erlauben Zugriff auf jede Information, Morgenthaler beschreibt das Internet als «riesige Bibliothek». Das bedeutet aber nicht, dass sich überall bedient werden darf. Ein Großteil der Daten, seien es Filme, Videos oder Fotos, sind urheberrechtlich geschützt. Um den Schülern dies anschaulich zu gestalten, vergleicht Morgenthaler das Internet mit einem Schaufenster. Die Kinder dürfen sich zwar alles ansehen, aber nicht mitnehmen. Es ist also erlaubt, das neue Lieblingslied herunterzuladen und anzuhören, allerdings darf es nicht vervielfältigt oder verkauft werden.



Von den Kindern wird das Internet auch zur Kommunikation genutzt. Nach der Schule wird mit Freunden, Bekannten oder gar Fremden gechattet. Hier ist aber Vorsicht geboten, denn hinter harmlos klingenden Pseudonymen können sich auch Personen mit anderen Absichten verstecken. So warnt Morgenthaler eindringlich: «Am besten chattet ihr nur mit Menschen, die ihr aus der realen Welt kennt.» Er erinnert die Schüler daran, dass persönliche Daten wie Name, Adresse und Handynummer auf keinen Fall weitergegeben werden sollen. Außerdem soll genau auf das Veröffentlichen von Bildern geachtet werden, «denn was mal online ist, lässt sich kaum noch kontrollieren.»



Auf die Frage, wofür genau sie das Internet benutzen, geben die Fünftklässler klare Antworten. So schaut die 11-jährige Serena De Leo eine halbe Stunde pro Tag Youtube-Videos oder hört Musik. Durch den Medienkurs wurde ihr bewusst, dass sie mit Informationen zu ihrer Person vorsichtiger umgehen muss. Auch der gleichaltrige Marc Siegrist surft gerne im Internet, um sich Musik anzuhören. Beide sind sich darin einig, dass der Medienkurs lehrreich war und sie einiges über die Vielseitigkeit des Internets erfahren haben.