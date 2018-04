Vor genau 5 Jahren wurde in Aarau ein Haus angemietet. Dieses Haus sollte später ein Bezugsort für eine Vielzahl an Personen werden. Annerös Tanner und Beat Tanner haben das Projekt initiiert und die christliche Fachstelle aufgebaut. Es war für die beiden ein riskanter Schritt ins Ungewisse und die Entscheidung fiel dementsprechend nicht sehr leicht. Letztendlich wurde dann doch noch mit zitternder Hand der Mietvertrag unterschrieben.

Das Rahmenthema der Veranstaltung war der Dank. Das religiöse und christliche Ehepaar wollten sich mit der Feier bei vielen Beteiligten, wie zum Beispiel dem Vermieter, der Ihnen oft entgegengekommen ist, bedanken.

In der Beratungsstelle können Eltern sich von dem Theologen und Paar- bzw. Familientherapeuten Unterstützung holen. Eltern, die zum Beispiel Probleme bei der Erziehung haben, können sich an diese Beratungsstelle wenden. Die Leiter der Fachstelle betonen dabei, wie wichtig nicht nur für sie ist, Paare oder Familien zu beraten, persönliche Gespräche zu führen und Kurse oder Seminare zu halten, sondern auch wie wichtig es für die zu Beratenden ist, Hilfe zu erhalten und jemanden zu haben, an den sie sich wenden können.

Für die beiden ist das Projekt schon lange nicht mehr eine einfache Arbeit, sondern auch Beziehungssache und Berufung. Auch in der Erziehung seiner Kinder sollte man auf die Beziehung zum Kind Wert legen, da dies essentiell ist. Eltern sollten dem Kind ein Gefühl der Sicherheit vermitteln und eine dauerhafte Beziehung des Vertrauens aufbauen

Die Mitarbeiter des Geschäfts haben für ihre fleißige Arbeit also auch ein kleines Dankeschön erhalten. Jeder der Mitarbeiter hat eine Passionsblume überreicht bekommen. Dieses Dankeschön bzw. Geschenk hat laut Annerös Tanner eine tiefgründige, symbolische Bedeutung. Denn eine Passionsblume wird immer wieder neue Blüten tragen, auf Dauer beständig sein und lange weiterleben. Dahingegen würden normale Blumen, die man üblicherweise bei solch einem Anlass verschenken würde, innerhalb kurzer Zeit verwelken, wodurch die Mitarbeiter weder eine Erinnerung an die Vergangenheit, noch einen langfristigen Nutzen hätten. Es war dem Ehepaar Tanner ein Anliegen, dass man ein Geschenk überreicht, das nicht nur ein Dankeschön, sondern auch Symbol ist.