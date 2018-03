Den März hatten die Kinder sehr kalt und voller Viren in Erinnerung. Es war höchste Zeit den Frühling einzuläuten. Die Temperaturen waren sehr niedrig und die Kinder zogen warm eingepackt los. Die Frühlingslaune kam schnell beim Anblick der 38 Kinder mit den kleinen Blumen-sträusschen in der Hand. Als erstes wurde mit der Patenklasse und der Leiterin des "Taste" gesungen. Im Dorfkern wurden dann die Kinder von ihren Familien erwartet. Doch nicht nur von ihnen, ........... überwältigend war das Empfangskomitee der Raiffeisenbankmitarbeiter. Alle nahmen sich die Zeit für eine Pause und lauschten den Frühlingsklängen im Empfangsbereich. Mit Applaus und Glockengeläute wurde die Tour in die weiteren Geschäfte fortgeführt. Letztes Ziel war die Turnhalle im Gemeindehaus. Auf das letzte Treffen freuten sich die Kinder besonders, hier sollten nicht nur Erwachsene in Frühlingsstimmung gebracht werden, sondern auch die Kinder des Mukiturnens. Die Freude war beidseitig gross. Und für einen kurzen Moment machten die Wolken Platz und „Lueg wie die Sunne lacht“ durfte jeder sehen. Das Frühlingseinläuten ist immer einer der schönsten Anlässe für die Kinder.

Das Kindergartenteam freut sich sehr zu sehen, wie beliebt und willkommen dieser Anlass bei den Endingern ist. Herzlichen Dank! (L.Cobo)