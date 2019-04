Am Samstag, 30. März 2019 veranstaltete die Kinderkrippe Wallbach einen Frühlingsbrunch, um die neue Jahreszeit einzuläuten. Zu dem Brunch waren alle Kinder der Kinderkrippe Wallbach mit ihren Eltern und Geschwistern herzlich eingeladen. Der Anlass fand bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen draussen statt.

Die drei Lernenden der Kinderkrippe Wallbach durften den Anlass selbst organisieren und planen.

Es gab ein riesiges, leckeres „Zmorge-Buffet“, auf dem es dank der Unterstützung der Eltern an nichts fehlte. Zum Einstieg versammelten sich die Kinder, die Eltern und das Team im Kreis. Eine der drei Lernenden hielt eine kleine Ansprache, und alle sangen gemeinsam die frühlingshaften Lieder „Winterschlöfer, wachet alli uf“ und „Häsli in der Gruebe“. Anschliessend wurde das Buffet eröffnet, und alle durften sich an der grossartigen Tafel bedienen und es sich schmecken lassen. Die Kinder verzierten den Platz mit Kreide und spielten fleissig miteinander, während die Eltern sich in Gespräche vertieften und den Austausch untereinander genossen. Nun kann der Frühling kommen!

Elena, Svenja und Tamara