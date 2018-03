Das Kunstatelier & Galerie jhago-art hat am Donnerstag, 22. März, zum dritten Frühlingsapéro von 17:00-20:00 eingeladen. Seit August 2014 hat die Künstlerin Jeannette Hasler-Gobbi ihr Atelier mit Galerie an der Seminarstrasse 97 in Wettingen (vis-à-vis Bahnhof), wo sie arbeitet, ihre Bilder ausstellt und Mal & Zeichnungskurse anbietet.

Die Künstlerin malt ihre kontrastreichen und harmonischen Bilder vorallem mit Acrylfarben - Mischungen aus den Primärfarben Rot, Gelb und Blau, dazu Schwarz und Weiss für bestimmte Abstufungen. Die wichtigste Inspirationsquelle ist die Natur und ebenso Grossmeister der bildenden Künste.

Weitere Daten: Wie jeden 1. Sonntag im Monat ist das Kunstatelier & Galerie jhago-art am 7. Mai und 4. Juni von 14:00-18:00 , zusätzlich zu den regulären Öffnungszeiten, offen. bietet Ihnen ein Einblick in das Atelier der Künstlerin Jeannette Hasler-Gobbi.

Öffnungszeiten: Dienstag 11:00-18:00 Donnerstag und Freitag 15:00-18:30 www.jhago-art.ch