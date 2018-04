Frühling in Frenkendorf ( dies mit Bildern vom 18.4.2018)

Heute hatten wir in Frenkendorf nicht nur einen blauen Himmel, nein auch die Wärme. 22 Grad sind es ganz sicher in der Hitze gewesen. Und dies am 18. April 2018. Man kann sagen, dass es schon viele Jahre her sind, dass man so einen schönen Frühlingsanfang bei uns in Frenkendorf erleben konnte. Darum auch die Bilder als Anschauungsunterricht, die man hier vom Frühling, also April 2018, im Tüelen in Frenkendorf sehen kann. Hier wandern viele auch auf einem Feldweg zum Schillingsrain nach Liestal. So auch umgekehrt von Liestal nach Frenkendorf. Oben am Hang hat es dann auch noch den Bienenberg, der auf den Boden von Liestal liegt.