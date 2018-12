Eine grosse Wanderschar stand am Mittwoch,19. Dezember auf dem Sternenplatz für die letzte Wanderung im alten Jahr bereit. Dazu die erforderliche Erklärung: Einmal im Monat findet eine ganztägige Wanderung statt, welche vom Leiterteam organisiert wird. An den übrigen Mittwochmorgen trifft man sich um 9.00 Uhr auf dem Sternenplatz für eine kurze Wanderung bis zum Mittagessen. Vor dem Abmarsch wird jeweils gemeinsam beraten, wohin es gehen soll. Zur Wanderung gehört natürlich immer eine Kaffeepause. Seniorinnen und Senioren welche noch nie an einer solchen Wanderung dabei waren, sind herzlich eingeladen, sich einmal an einem Mittwochmorgen um 9.00 Uhr auf dem Sternenplatz einzufinden um mitzumarschieren und die Mitglieder der Wandergruppe kennen zu lernen. Während die Wanderinnen und Wanderer durch den Wald marschierten, waren einige Mitglieder der Wandergruppe bereits im Pfadihaus, um die Tische zu decken und ein kleines Mittagessen vorzubereiten. Kurz vor 11.00 Uhr traf die Wanderschar im Pfadihaus ein und liess sich den bereitgestellten Apéro schmecken. Anschliessend nahm man Platz an den festlich gedeckten Tischen um die von Claire Stutz gekochte Gulaschsuppe zu geniessen. Diese schmeckte so wunderbar, dass sich die Meisten in der Küche einen zweiten Teller nachschöpfen liessen. Kurz darauf stand dann das Dessertbuffet mit diversen Kuchen und Kaffee bereit. Als Dankeschön für ihre Arbeit erhielten die Mitglieder des Leiterteams, bestehend aus Erwin Gretener, Ruedi Kalt und René Lehmann einen kurzfristig gesammelten Obolus zu ihrer Verfügung und natürlich einen riesigen Applaus. Mit einer rührenden Weihnachtsgeschichte, einer Einlage über unser Senioren-Dasein und Witzen wurde das gesellige Beisammensein aufgelockert. Nach Kaffee und Kuchen löste sich die Gesellschaft langsam auf. Einige Mitglieder der Wandergruppe besorgten noch den Abwasch, stellten Tische und Stühle zusammen und sorgten dafür, dass alles wieder blitzblank war. Alle waren sich einig, es war ein tolles Wanderjahr und man freut sich bereits auf die Fortsetzung am Mittwoch, 9. Januar 2019.

Wandergruppe Spreitenbach