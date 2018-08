(pd) Besser hätte die letzte Woche des Fricktaler Radsportteams BNP-Costelo-StandCycle aus Kaisten kaum laufen können. Drei Rennen waren auf dem Programm und fünf Podestplätze wurden eigefahren!

Beim letzten Brugger Abendrennen konnte sich Neuzugang David Amsler mit wertvoller Unterstützung von Kevin Winter und Iwan Hasler den Tagessieg einfahren und sich über die gesamte Rennserie von 11 Rennen in Brugg den dritten Rang sichern.

Am Samstag starteten mit David Amsler und Iwan Hasler zwei BNP Fahrer zum Bergzeitfahren Maisprach-Farnsburg. Dabei konnte sich David Amsler den zweiten und Iwan Hasler den dritten Rang sichern.

Zum prestigeträchtigen GP Tzamo in Savagnier (NE) am vergangenen Sonntag starteten vier BNP Fahrer mit Iwan Hasler, Kevin Winter, Manuel Schmid und Stefan Rütimann. Was diese Jungs bei diesem Rennen ablieferten war schon etwas wie eine Machtdemonstration. Beim Rennen über 119 Kilometer attackierte kurz nach dem Start Manuel Schmid, kurz darauf Iwan Hasler und dann Kevin Winter, der sich längere Zeit mit drei weiteren Fahrern an der Spitze halten konnte. Bei Einholung wieder BNP im Angriff mit Stefan Rütimann, Iwan Hasler und vier weiteren Kontrahenten. Bei Kilometer 60 startete dann Rütimann zu einem bereits vorentscheidenden Solo. Iwan Halser verlor den Anschluss an die Verfolgergruppe und wurde vom Feld gestellt. Das Team gab sich nicht zufrieden und Winter fuhr innert kurzer Zeit zur ersten Verfolgergruppe von Stefan Rütimann. Während Rütimann den Vorsprung immer mehr ausbaute wurde die Gruppe um Winter vor der letzten der 16 Runden wieder gestellt. Aber auch dann wollte man mehr. Winter attackierte drei Kilometer vor dem Ziel erneut und konnte sich absetzen. Während Stefan Rütimann einen souveränen umjubelten Sieg einfuhr, mit 2.52 Min Vorsprung, wurde Winter auf den letzten Metern vom heranbrausenden kleingewordenen Feld gestellt und verpasste das Podest als Vierter um Zentimeter. Iwan Hasler vervollständigte das perfekte Teamwork mit dem 20. Rang.

Eine unglaubliche Woche für das Team, das bereits die Saison 2019 plant und noch mehr verstärken wird mit Fahrern aus der Region. Dazu läuft zur Zeit eine Crowdfounding Aktion auf ibelieveinyou.ch, wo das Team auf weitere Gönner und Sponsoren hofft.

Teamwebiste: www.newcyclingteam.tk

Link zur Crowdfounding Aktion:

https://ibiy.net/EliteRadsportteam