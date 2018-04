Das Fricktaler Radsportteam BNP Bike`n`PC Clinic-Costelo-StandCycle durfte auf Einladung des türkischen Radsportverbandes bei der Tour of Mersin, einem von der UCI Weltverband eingestuften Mehrtagesrennen, starten. Dies nach den guten Leistungen bei der Zypern-Rundfahrt im Februar. Vier Fricktaler mit Stefan Rütimann, Iwan Hasler, Diego Schmid und Kevin Winter waren im Teamaufgebot.

Nach einer langen Anreise über Istanbul und Adana angekommen durften die Fahrer im schönen Ulu Resort Hotel in Yanışlı noch einmal einen Tag relaxen bevor die erste von vier Etappen der sehr bergigen und äusserst schwierigen Rundfahrt begann.

Die erste Etappe mit 16 Teams und 100 Startern führte von Anamur nach Gülnar über 123km und wurde erwartungsgemäss zum ersten grossen Ausscheidungsfahren. Stefan Rütimann konnte dabei als 38. finishen mit etwas mehr als 12 Minuten Rückstand auf den Sieger Kirill Pozdnyakov (AZB/Team Synergy Baku). Unser deutscher Fahrer Robert Müller erreichte das Ziel in der gleichen Gruppe, nach einem Sturz zu Beginn der Etappe, als 41. Iwan Hasler kämpfte sich bei seinem ersten UCI2.2 Rennen wacker über die Berge und beendete als 66. Sandro Muhl der mit technischen Problemen kämpfte kam als 80. über die Ziellinie. Leider erreichten Diego Schmid und Kevin Winter nach einem groben Missgeschick das Ziel nicht und beendeten die Rundfahrt frühzeitig.

Die zweite Etappe der Tour of Mersin von Mut nach Mersin über 163km war zu Beginn der Etappe wiederum sehr bergig, im Gegensatz zum Vortag wurde das Feld dabei nicht in kleine Gruppen zerteilt. Der Tag war geprägt von einer vierköpfigen Spitzengruppe die mehr als 140km in Front lag. Alle Sportler des Teams BNP erreichten im Hauptfeld das Ziel. Es war ein Tag wie Ruhe vor dem Sturm, denn Tags darauf folgte die wohl schwerste Etappe dieser Rundfahrt. Mit einem Schlagabtausch der Teams von Minsk, Synergy Baku, Trevigiani, Sapura und Torku war zu rechnen.

150km und 3500 Höhenmeter - eine unglaublich knallharte 3. Etappe der Tour of Mersin. Die verbliebenen vier Sportler des Fricktaler Teams kämpften sich alle tapfer ins Ziel und erreichten in der Teamtageswertung den feinen 11. Rang. Vom Start weg wurde erwartungsgemäss attackiert und das Starterfeld völlig zerteilt. Solo-Sieger des Tages und neuer Leader wurde der Russe Eduard Vorganov vom Minsk Team, ein erfahrener, erfolgreicher Pro-Tour Fahrer der ua. schon die Tour de France und Giro d'Italia in den Top-20 beendete sowie russischer Meister im Strassenrennen war.

Auch die letzte Etappe forderte von den Fahrern nochmals alles ab. Beim einzigen Bergpreis des Tages wurde erneut zum Angriff geblasen. Aus unserem Team verpasste Robert Müller nur ganz knapp den Anschluss an die erste Gruppe, er war lange Zeit mit einigen anderen Fahrern nur 30 Sekunden hinter der Spitzengruppe, aber der heftige Wind und eine Barrage der Begleitfahrzeuge verhinderten den Zusammenschluss. Unsere anderen Sportler fanden sich in der Abfahrt alle im dritten Feld wieder. Gewinner des Tages wurde der Weissrusse Yauheni Karaliok.



Der Gesamtsieger der Rundfahrt hiess Eduard Vorganov, dessen Minsk Cycling Team auch am letzten Tag alles unter Kontrolle hatte.

Schlussklassement Tour of Mersin (TUR/UCI2.2)

1. Eduard Vorganov (RUS/Minsk Team)

2. Stanimir Cholakov (BUL/Trevigiani) +1'42"

3. German Nicolas Tivani (ARG/Trevigiani) +1'55"

4. Ivan Balykin (RUS/Torku Sekerspor) +2'09"

5. Onur Balkan (TUR/Torku Sekerspor) +4'41"

6. Olzhas Bayembayev (KAZ/Astana) +7'17"

46. Robert Müller (GER/BNP-Costelo-StandCycle) +46'30"

53. Stefan Rütimann (SUI/BNP-Costelo-StandCycle) +53'56"

62. Iwan Hasler (SUI/BNP-Costelo-StandCycle) +1h4'23"

68. Sandro Muhl (SUI/BNP-Costelo-StandCycle) +1h22'12"

