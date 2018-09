FC Frenkendorf – US Botteccia Basel

(Meisterschaft 4. Liga, Gruppe 2 0 : 0

Die Frage, die sich viele Zuschauer auf dem Kittler in Frenkendorf stellten, ob man die Niederlage von Payde in Möhlin schon verdaut hat. Man kann sagen, ja und nein. Die Gäste aus Basel taten alles, dass auch sie als Sieger hätten vom Platze gehen können. Zur 1, Halbzeit ist nur dies gesagt, die guten Torhüter beider Mannschaften verhüteten Torerfolge. Mit 0 : 0 ging man in die Pause. Sicher gab es hier einiges zu diskutieren. Und so taten beide Mannschaften auch alles in der 2. Hälfte vom Spiel, um endlich ein Tor zu erzielen. Hin und her ging das Spiel Geschehen. Auch musste der Schiedsrichter oft einige Fouls beidseitig pfeifen. Beide Mannschaften bemühten sich redlich. Doch zu Torerfolgen kamen sowohl die Gäste wie auch der FC Frenkendorf nicht. Das war also ein Spiel, wo am Schluss beide Mannschaften 1 Punkt mehr in der Tabelle ausweisen können. Am nächsten Wochenende wird sich dann beim FC Frenkendorf zeigen, wohin die Richtung geht, wenn man auf dem Rankhof in Basel gegen Nordstern Basel spielt. Eine Niederlage wie auch ein Sieg zeigt die Richtung an, entweder ist der FC Frenkendorf weiterhin oben in der Tabelle oder nur im Mittelfeld. .