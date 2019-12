Frenkendorf am 4. Dezember 2019, es hat nicht nur schönes Wetter, nein auch den Frost

Frenkendorf am 4. Dezember 2019, es hat nicht nur am Morgen schönes Wetter, nein auch den Frost.

Heute Mittwoch höchstens zu Beginn ein paar lokale Hochnebelfetzen, sonst strahlender Sonnenschein. Temperaturen in Basel, Liestal, auch Frenkendorf und Füllinsdorf am Morgen -3 bis -1 Grad und am Nachmittag 2 bis 3 Grad. Schwacher Ostwind. Und was für ein schöner Morgen, das Bild wird es zeigen, der Sonnenaufgang bei uns in Frenkendorf in Richtung Liestal. Bilder sollen es allen zeigen. Dann auch der Frost, jetzt haben wir ihn. Richtig, so haben wir auch schon den 4. Dezember 2019.