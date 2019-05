Bei wildem Aprilwetter luden die Reformierten Kirchgemeinden Oensingen-Kestenholz und Niederbipp und der Töff-Park Oensingen zum fünften Mal zu einem gelungenen Anlass zur Eröffnung der Töffsaison am vierten Aprilsonntag ein. Wer dem morgendlich-frischen Fahrtwind getrotzt hatte, dem wurde durch Musiker Andreas Wildi mit „Summer of 69“ kräftig eingeheizt. Nach einer Taufe, die der Vater und der Onkel des Taufkindes mit Cornett und Saxophon gekonnt mit zwei beeindruckenden Musikstücken umrahmten, erfuhren die Biker alias Pfarrer Samuel Hug und Sozialdiakon Urs Wieland im abwechslungsreichen und humorvollen Dialog vor den Kulissen der Wittenberger Skyline warum man dieses Jahr anhand des Zürcher Reformationsjubiläums unbedingt aus Luthers Wittenberg ins reformierte Zürich fahren muss und inwieweit es in Zwinglis Reformation für viele Leute damals um Freiheit und damit auch um die Wurst ging. Mit dem Schlusssong „Born to be wild“ ging‘s nach draussen zu den heissen Maschinen im leider weniger heissen Wetter, wo der katholische Diakon Cyrill Meier von Wiedlisbach nach einleitenden Worten die feierliche Töffsegnung vornahm. Danach starteten die Biker und Bikerinnen zur ca. ¾ stündigen Sternfahrt unter der Leitung von Töffpark-Chef Toni Wüthrich. Bei der Rückkehr der durchgefrorenen Biker brutzelten beim Töffpark bereits die heissen Würste auf dem Grill und man konnte sich bei Live-Musik von Andreas Wildi mit herzhaftem und süssem Essen, frisch aufgebrühten Kaffee und guten Gesprächen stärken. Nun kann die Motorradsaison 2019 kommen – und das schöne Wetter auch!