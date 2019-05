21 Frauen begaben sich auf die Reise nach Basel zu den Merian Gärten. Mit dem Tram ging es nach Münchenstein, wo die Merian Gärten neben dem Areal der Grün 80 angelegt sind. Christoph Merian hinterliess eine Stiftung, durch sie werden die Gärten bewirtschaftet und unterhalten. Mitten in Basel eine grüne Oase. Das Wetter war zum Glück bis zum Essen nicht schlecht, warm war es nicht, aber es regnete während der Führung auch nicht. Wir wurden durch den Rhododendrongarten in die Anlage eingeführt. Wunderbar blühten die Sträucher. Wir vernahmen vieles über die Geschichte dieser Anlage. In der Villa Merian assen wir gemeinsam Zmittag unter den Augen von Christoph Merian und seiner Frau. Als wir uns auf den Heimweg machten, begann es zu regnen, aber das Blätterdach des Gartens schützte uns. Dann ging es zurück ins Wynental, von wo wir am Morgen zu diesem schönen Ausflug gestartet sind.