Was gibt es Schöneres für Frauen als Mode & Schmuck einkaufen zu gehen und zu shoppen? Dieser Wunsch ist für 15 Frauen, die mitten in Leben stehen, nun in Erfüllung gegangen. Selbstbewusste Frauen, die berufstätige Mütter, Hausfrauen und Gattinnen sind, erleben innerhalb ihrer Tätigkeit im Frauenverein gemeinsam schöne Stunden und tun sich für gemeinnützige Arbeit zusammen. Gerade diese verantwortungsvollen Aufgaben erfordern eine Menge Energie und Durchhaltevermögen. Dieses Engagement sollte belohnt werden. Das dachte sich auch ein Modehaus, welches den 15 starken Frauen des örtlichen Frauenvereins einen Herzenswunsch erfüllte und seine Toren für ein Shopping Date öffnete.

Pünktlich zum Saisonwechsel Winter/Frühling ging es dann für die erwartungsvollen Damen los zum ausgiebigen Modeshoppen. Gerade nach einem langen Winter freut sich jede Frau auf ein neues modisches Kleidungsstück mit dazu passenden Accessoires wie beispielsweise Platin Schmuck mit Diamanten. Auch kommt es häufig vor, dass Damen nun eine andere Größe ihrer Kleidungsstücke benötigen oder sich der Stil geändert hat. Somit hatten die Frauen des Vereins nun die Möglichkeit etwas zu wagen und sich neu einzukleiden. Tatkräftig wurden sie dabei von den kompetenten Beraterinnen des Modehauses unterstützt, die ihre Zeit und Aufmerksamkeit den neuen Kundinnen widmeten.



Herzlich begrüßt wurden die glücklichen Frauen von der Geschäftsleitung des Modehauses und seinen Beraterinnen in Punkto Mode und Stil. Hierbei wurden die Damen mit einem Glas Sekt und leckeren Häppchen überrascht, bevor sie sich in den unterschiedlichen Abteilungen des Hauses so richtig austoben durften. Eine eigens für den Verein entworfene Broschüre mit den aktuellen Modetrends wurde vorab ausgehändigt. Hier standen ihnen alle erdenklichen Kleidungsstücke mit unterschiedlichen Stilen und einer farbenfrohen Vielfalt zur Auswahl. Ein Aussuchen und Probieren begann, wobei sich die 15 Mode-begeisterten alle Zeit der Welt nehmen konnten, so wie es ihnen im Alltag nicht möglich ist. Und alles was dann nicht mehr in den heimischen Schrank passt, kann problemlos in Mietlagerräumen wie diesen verwahrt werden.

Die eine oder andere Dame blieb ihrem bisherigen Kleidungsstil nicht treu und wagte sich auf fremdes Terrain. Das war hier, an diesem Tag und in diesem Modehaus, nach Lust und Laune möglich. Die Frauen unterstützten sich beim Probieren der teils edlen Kleidung tatkräftig durch ihre Meinungen. Am Ende waren alle 15 Damen neu eingekleidet und waren glücklich. Schließlich ist heute für sie ein wahrer Traum in Erfüllung gegangen, den sie so schnell sicher nicht vergessen werden.