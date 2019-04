Frauenverein Kappel – Boningen unterstützt «Tischlein deck dich»

Kappel-Boningen Am alljährlichen Lottoabend vom Frauenverein Kappel-Boningen durfte der Verein eine grosse Schar von begeisterten Lottospielern im Pfarreisaal Kappel begrüssen. Der erspielte Gewinn des Anlasses kommt jeweils einer wohltätigen Institution zu Gute. Dieses Jahr ging die Unterstützung an die Organisation Tischlein deck dich. Sozial, qualitätsbewusst und unternehmerisch In der Schweiz werden jährlich 2 Millionen Tonnen einwandfreie Lebensmittel vernichtet. Andererseits leben hier gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) 615'000 Menschen am oder unter dem Existenzminimum. Tischlein deck dich rettet Lebensmittel vor der Vernichtung und verteilt sie armutsbetroffenen Menschen in der ganzen Schweiz. Pro Woche werden dadurch an den 129 Abgabestellen rund 19'110 Menschen in Not unterstützt. So auch in Olten. Damit wird ein sozial sinnvoller und ökologisch nachhaltiger Beitrag zum respektvollen Umgang mit Lebensmitteln geleistet. Der Verein Tischlein deck dich ist eine Initiative aus der Wirtschaft. Getragen von Vernunft, Professionalität und Engagement. Tischlein deck dich ist ISO 9001 zertifiziert. Mit grosser Freude konnten vier Mitglieder des Frauenvereins Kappel-Boningen Frau Margaux Bovet von der Organisation Tischlein deck dich den Check über Fr. 800.00 übergeben. Dieser stolze Betrag kam Ende Februar beim Lottomatch des Vereins zustande. Herzlichen Dank an alle Spender der schönen Lottopreise sowie auch an die finanzielle Unterstützung der zahlreichen Lottospieler. Weitere Vereinsinformationen unter www.frauenverein-kb.ch Elsbeth Jäggi Präsidentin FV Kappel-Boningen