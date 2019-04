Bei schönem Frühlingswetter fand vergangenen Samstag der 5. Koffermarkt statt. Organisiert wurde er vom gemeinnützigen Frauenverein unter der Leitung von Daniela Stäuble.

Alle 40 Plätze waren besetzt. Die Aussteller kamen mit ihren Koffern voller selbstgemachten Sachen und präsentierten alles in und neben ihrem Koffer. Ab 10 Uhr strömten dann die Besucher herein. Originelle Karten, Schmuck, Gestricktes, Genähtes und viele schöne Dekosachen fanden ihre Käufer. Im Kofferbeizli konnte man sich mit feinem Gyros und Reis, Sandwichs oder Kuchen verwöhnen lassen. Deshalb ein herzliches Dankeschön an die Kuchenbäckerinnen.

Der Vorstand des Frauenverein sowie die freiwiligen Helferinnen freuten sich, dass dieser Anlass so gut klappte und auch die Aussteller zufrieden waren. Der Erlös wird wieder für gemeinnützige Zwecke eingesetzt.

Nächste Anlässe des Frauenvereins: Lotto 10. April, Vereinsreise 18. September, FrauenKleider-Tauschparty 18.Oktober.