Frauenturnerinnen auf Vereinsreise

Einmal mehr durften wir zahlreiche wunderschöne Bilder und Erinnerungen von unserer Reise mit nach Hause nehmen. Zusammen mit dem Reiseunternehmen Gerber Reisen Matzendorf organisierten Madlen und Vreni unseren ein-tägigen Ausflug. Frühmorgens um sieben Uhr startete die Carfahrt Richtung Sörenberg zum obligaten Kaffee-Gipfelihalt. Von da steuerte unser Chauffeur Markus Gerber den Car sanft die kurvenreiche Strasse hoch über den Glaubenbielenpass hinunter nach Giswil. Die Sicht in alle Richtungen war wunderbar. Ein Teil der Frauen genoss die Schifffahrt von Zollhaus aus bis Sarnen, während die andern dem See entlang bis Sarnen wanderten. Unterwegs am See, schön im Schatten picknickten wir um dann gestärkt weitergehen zu können. In Sarnen trafen die „Wandervögel“ auf die „Schifffahrerinnen“, die schon fleissig am Jassen waren. Die Weiterfahrt dem Sarnersee und dem Lungernsee entlang über den Brünig führte uns nach Interlaken. Nein, nicht zum Einkaufen. Apéro Zeit hiess das Zauberwort. Sehr abwechslungsreich war die Fahrt von Interlaken aus durchs Emmental auf die Rothöhe Oberburg zum Nachtessen. Ja, wenn da auf den letzten 1,5 Kilometern ein Car kommt, muss jeder PW rückwärts fahren, egal wie gut man dies beherrscht. Um 21.30 Uhr traf die Reiseschar wieder in Oensingen ein und bedankte sich herzlich bei den Organisatorinnen für diesen wunderschönen Tag.

Lisa Plüss