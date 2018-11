Die FDP-Fraktion bedankt sich beim Gemeinderat für die ausführliche Kreditvorlage, die umfassend die aktuelle Situation und den Sanierungsbedarf des Hallen- und Gartenbades (HGB) aufzeigt. Das Vorhandensein des HGB wird sowohl von Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde Obersiggenthal, den Schülern und von auswärtigen Gästen aus anderen Gemeinden geschätzt und auch genutzt. Aus Sicht der FDP ist jedoch der beantragte Baukredit von knapp CHF 14 Mio. aus finanziellen Gründen nicht verantwortbar, weshalb die FDP Fraktion das beantragte Geschäft zurückweist und vom Gemeinderat die Beantwortung folgender Fragen erwartet: Wie hoch sind die minimalen Investitionen, welche den Betrieb des HGB mit dem derzeitigen Angebot insbesondere unter sicherheitsrelevanten Gesichtspunkten über die nächsten Jahre sicherstellen? Zentral ist für uns zudem die Einbindung dieser minimal notwendigen Investitionen in einen aktualisierten Aufgaben- und Finanzplan mit einer Stellungnahme durch die Finanzkommission. Die Beantwortung dieser Fragen stellt für die FDP Fraktion die zentrale Entscheidungsgrundlage bzgl. weiterem Vorgehen in Sachen Hallen- und Gartenbad dar.

Die FDP unterstützt die beiden Verpflichtungskredite zur Erarbeitung des Kommunalen Gesamtplans Verkehr (KGV) und des Parkraumkonzepts. Gemäss der Kreditvorlage ist der KGV ein zentrales Instrument zur Abstimmung von Siedlung und Verkehr. Umso erstaunter sind wir, dass die Zielsetzungen nicht ausformuliert sind. In der zugrundeliegenden Offerte ist vermerkt, dass eine Arbeitsgruppe gebildet wird und diese die Ziele setzt, zusammen mit den involvierten Kommissionen. Bezüglich den Zielsetzungen erhoffen wir uns vom Gemeinderat doch etwas mehr Klarheit an der Einwohnerratssitzung. Die neue Vorlage zum Parkraumkonzept (PRK) hat die meisten Kritikpunkte aus der Rückweisung aufgenommen. In der Vorlage vermissen wir die konkreten Zielsetzungen, bzw. aus unserer Sicht müsste der Gemeinderat der zuständigen Arbeitsgruppe diese doch vorgeben. Ebenfalls fehlen Erklärungen dazu, ob man das neue PRK auch konsequent umsetzen will. Die Schätzung der Mehreinnahmen nehmen wir zur Kenntnis, erachten die Zahl der Parkplätze mit Parkuhren als eher hoch. Positiv werten wir den Umstand, dass die nötigen Investitionen nach wenigen Jahren durch die Mehreinnahmen gedeckt werden sollten. Gespannt warten wir auf die Resultate des PRK und wie man mit den verschiedenen Problemen umgehen will.