16 junge Fotografen rückten sich selber sowie mitgebrachte Gegenstände im Fotostudio ins beste Licht. Die Fotografie bietet unendlich viele Möglichkeiten. Dabei lassen sich auch mit einfachsten Mittel, richtig angewendet, interessante, kreative und lebhafte Bilder machen.

Frick. Bereits zum siebten Mal versammelte sich das Voll im Bild Team um einen lehrreichen und interessanten Ferienspass durchzuführen. Patrick Schwarb und Philipp Werner zeigten mit den beiden Assistenten Luc Schwarb und Sidoine Werner den Schülern auf was es beim Fotografieren ankommt. Nach dem Fotografieren wurden die Bilder direkt am Computer organisiert und verarbeitet. Dabei wurde viel fotografiert, gefragt und gelacht. Die Bilder standen dann für eine kurze Zeit in der gesicherten «Voll im Bild Wolke» für die Kinder zum Download zur Verfügung.

Für die Portraitaufnahmen wurde der mannshohe Hintergrund mit der Blitzanlage genutzt. Die Kinder lernten auch, wie man mit einfachen Mittel Gegenstände für z.B. Verkaufsplattformen noch interessanter platzieren kann und perfekt im Bild darstellt. Geübt wurde an von zu Hause mitgebrachten Gegenständen, welche im Tischfotostudio arrangiert und fotografiert wurden. Wie schnell doch heut zu Tage die Technik ist. Fotografieren, Bearbeiten, Ausdrucken. Blitzschnell ist man Voll im Bild.

Ein erlebnisreicher Ferienspass mit vielen Eindrücken und noch mehr Bilder bleibt so sicher noch lange in Erinnerung.

Voll im Bild arbeitet im Bereich digitale Fotografie und führt nebst professioneller Portrait- Event- Studio- und Hochzeitsfotografie auch regelmässig Informations- und Kursabende durch. Weiter runden das Digitalisieren sämtlicher Filmformate, Fotos, Audio und Film sowie gewünschte Bildbearbeitung das Angebot ab.