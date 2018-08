Fohlenschau in Balsthal – klein aber fein

Am vergangenen Samstag fand in der Reithalle Balsthal die Fohlenschau der Pferdezuchtgenossenschaft Solothurn Warmblut statt.

Nur gerade acht Fohlen konnten an der Fohlenschau in Balsthal von den beiden Schauexperten Christian Hiltebrand und Adrian Oehrli nach Typ, Körperbau und Gang beurteilt werden. Es wurden die Noten von 1 bis 9 verteilt. Zwei Fohlen, die mit mindestens 24 Teilpunkten bewertet wurden, konnten sich für das Fohlenchampionat in Avenches qualifizieren. So war dies zum Einen das Siegerhengstfohlen Ferrero-M mit dem dressurgezogenen Vater Finest mit den Noten 9/8/9 von Mike Hodel aus Winznau. Ebenso überzeugte das Fohlen Toriana von der Breiten mit dem springgezogenen Vater Tresor mit den Noten 8/8/8 , gezüchtet von Miriam Bader aus Mümliswil.

Die beiden Richter kommentierten dem interessierten Publikum jedes der acht Fohlen sehr detailliert. Sie erklärten, was die einzelnen Fohlen ausmachte, was positiv aber auch negativ auffiel. Fohlenschauen sind nach wie vor Momentaufnahmen. Die Richter können nur bewerten, was sie am Schautag zu sehen bekommen. Alle Fohlen werden sich im Verlauf des Wachstums weiter entwickeln und verändern.

Die beiden Exterieurrichter sprachen auch ihren Dank den Züchterinnen und Züchter gegenüber aus, die keinen Aufwand scheuten, um ihre Stuten und Fohlen best möglichst zu präsentieren. Da die Schweizer Warmblutpferdezucht immer noch stark rückläufig ist, und die Konkurrenz aus dem Ausland oft preisgünstiger produzieren und ausbilden kann, gebührt allen Züchterfamilien grosse Wertschätzung. Es bleibt zu hoffen, dass sich wie in vielen anderen Branchen die Schweizerqualität durchsetzen wird.