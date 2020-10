Dank einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2019 überwies die Flörli-Stiftung (www.floerli-olten.ch) den namhaften Betrag von CHF 30'000 als Spende an Horyzon, die Entwicklungsorganisation für Jugendliche. Die Flörli-Stiftung vermietet an der Florastrasse 21 in Olten Räume mit moderner Infrastruktur für Besprechungen, Schulungen, Sitzungen, Versammlungen, Vorträge, etc.