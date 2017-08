Nach der Sommerpause war der Seilziehclub Waltenschwil-Kallern am vergangenen Wochenende in Sins und startete in diversen Kategorien am Schweizer Cup. Am Schweizer Cup gilt das KO-System. Wer den Kampf über drei Punkte verliert, scheidet aus. Wer gewinnt, kommt eine Runde weiter.

Am Morgen standen die Kategorien Damen 520 kg auf dem Plan. Da Waltenschwil-Kallern seit einigen Jahren aus Nachwuchsproblemen keine eigene Frauenmannschaft mehr stellen kann, wurden diverse Clubs von Frauen aus dem Club Waltenschwil-Kallern unterstützt. So auch der Cup Sieger der Frauen 520 kg aus Sins, welcher von einer Athletin aus Waltenschwil unterstützt wurde.

Die Männer aus Waltenschwil starteten ebenfalls am Morgen in den Cup. Als erstes in der Kategorie 640 kg, wobei sie sich gegen die Gegner aus Stans nicht durchzusetzen vermochten und somit ausschieden. Gewonnen wurde der Cup in der 640kg Kategorie von Engelberg.

Am Nachmittag folgte für die Waltenschwiler zunächst die Kategorie 680 kg, wobei sie ebenfalls in der ersten Runde gegen die Mannschaft aus Engelberg ausschieden. Gewonnen wurde der Cup in der 680 kg Kategorie wiederum von Engelberg.

Anschliessend starteten die Waltenschwiler Herren in ihrer eigentlichen Gewichtsklasse 580 kg, in der sich die Mannschaft auch sichtlich wohler fühlte. In der ersten Runde vermochte die Mannschaft den Gegner aus Ebersecken 2 klar zu bezwingen. Als nächstes stand die zweite Mannschaft aus Sins gegenüber, wobei man auch gegen diese Mannschaft einen Sieg erzog. Im Halbfinal war der nächste Gegner die Zweitmannschaft aus Stans-Oberdorf. Sie verlangte von den Waltenschwiler alles ab. Es wurde auch für die Zuschauer zu einem nervenaufreibenden Kampf. Meter um Meter wurde kräfteraubend erzogen. Die Waltenschwiler fanden trotzt mehreren kleinen Rückschlägen mit enormem Kampfgeist und Siegeswillen zum Sieg und zogen somit ins Final ein. Im Final traf die Mannschaft auf die erste Mannschaft aus Stans-Oberdorf. Jedoch fehlte der Mannschaft schliesslich die Energie um sich den Sieg zu holen. Trotzdem ist das Resultat ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis für die Herren aus Waltenschwil. Definitiv ein Höhepunkt der Berg- und Talfahrt von dieser Saison und ein sehr gutes Omen für das bevorstehende Jubiläumsturnier zum 40-jährigen Bestehen des eigenen Clubs am nächsten Wochenende in Waltenschwil.

Zum Schluss startete noch die Mixmannschaft aus Waltenschwil gegen die Mannschaft aus Eberseckenden ins letzte Turnier dieses Tages. Die Mannschaft verlor den Kampf klar gegen den schliesslichen Cupsieger in der Kategorie Mix aus Ebersecken.

In den Kategorien U19 und U23, in denen Waltenschwil-Kallern keine Mannschaften stellen kann, wurden Sins und Stans-Oberdorf Cup-Sieger.

Markus Stutz