Gränichen, 23. Februar 2018



Filmtalk mit Rolf Lyssy, Dominik Bernet und Urs Heinz Aerni in der Aula in Gränichen

Am letzten Freitag lud die Kommission Kultur in Gränichen zum Filmtalk mit den beiden bekannten Regisseuren Rolf Lyssy (Der Schweizermacher) und Dominik Bernet (Der Bestatter) ein. Das interessante Gespräch wurde vom Journalisten und Autor Urs Heinz Aerni kompetent geführt.

In der gemütlich und wohnzimmermässig eingerichteten Aula fanden sich zahlreiche Gäste ein und lauschten dem Gespräch zwischen dem Journalisten und den Filmemachern. Mit spannenden und unterhaltenden Filmausschnitten aus dem neuen Kino-Hit „Die letzte Pointe“ und legendären Filmen aus vergangenen Zeiten wie „Die Schweizermacher“ oder „Marmorera“ wurde die Talk-Runde immer mal wieder unterbrochen. Auch die bekannte Staffel „Der Bestatter“ wurde in die Diskussionsrunde aufgenommen. Dabei lernten die ZuschauerInnen die Unterschiede zwischen Serien und Kinofilmen auf anschauliche Art kennen.Einige amüsante Anekdoten aus der Zeit der Entstehung der Filme oder Gegebenheiten aus dem Filmset kamen zur Sprache. Es war sehr eindrücklich, wie die Zusammenarbeit der Regisseure und den Schauspielern aus der Sicht von Rolf Lyssy und Dominik Bernet dem Publikum näher gebracht wurde. Urs Heinz Aerni stellte sehr gekonnt und pointiert den Filmemachern immer wieder eine kritische Frage.

Beim Apero am Schluss des gelungenen Abends gesellten sich die beiden Filmgrössen unter die Gäste und gaben unermüdlich Auskunft über ihr Schaffen in der Filmwelt. So verweilten die ZuschauerInnen noch lange in der Aula, weil sie sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen wollte, mit den drei Gästen zu plaudern. Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle Beteiligten.

Bereits kann die Kommission Kultur in Gränichen auf den nächsten Anlass in der Aula hinweisen und zwar am Freitag, 23. März 2018 unterhält Sergio Sardella mit seiner Stand-UP Comedy „Italo Gägs Volume 4“ das Publikum. Tickets sind im Vorverkauf über Tiketfrog.ch / www.kulturingraenichen.ch erhältlich. rh