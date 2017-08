Der Ferienpass bietet Kindern spannende Unterhaltung während den Ferien. Neun Schulkinder nahmen vom neunten bis elften August an einem Workshop teil. In den Werkstätten der Berufsschule Lenzburg bauten sie einen Flipperkasten.

Für die Kinder und Jugendlichen im Kanton Aargau geht diese Woche die Schule wieder los. Eben noch konnten sie die Freizeit geniessen und schon müssen sie wieder still sitzen, lernen und Disziplin beweisen. Doch auch während der Sommerpause lagen die Heranwachsenden nicht nur auf der faulen Haut. Die Ferienpassangebote in der ganzen Schweiz boten den Kindern eine Vielzahl an Kursen zu unterschiedlichsten Themen. Neun junge Menschen aus der Region Lenzburg entschieden sich für einen Kurs im Flipperkasten bauen.

Kniffliger Aufbau

Während dem dreitägigen Workshop bauten und bastelten die Kursteilnehmer im Alter zwischen zehn und dreizehn Jahren an ihrem eigenen Spielgerät. Die Arbeit beinhaltete unter anderem löten, bohren, schneiden und leimen und kombinierte so gleich mehrere Fachgebiete vom Elektroniker bis zum Metall- und Maschinenbauer. Dominic (12) erklärt den komplizierten Aufbau seines fast fertigen Flipperkastens. Mehrere Sensoren, die er selber gesetzt hat, verband er mit einer Hauptplatine die den Punktestand anzeigt. Während einer kurzen Demonstration zeigt er, dass sein Gerät gut funktioniert und lässt auch gleich seine Motivation erkennen, am Kurs teil zu nehmen. „Ich liebe flippere“ meint er begeistert.

Engagierte Leiter und Helfer

Angeboten wurde der Kurs von Metaltec Aargau. Diese engagierten dafür einen Profi, der sich auf solche Kursangebote spezialisiert hat. Hannes Scheuber, Geschäftsführer von Tüfteln.ch ist der Kopf des Workshops. Mit seiner Firma entwickelt er Kurse für Jugendliche, die vor der Berufswahl stehen. „Für diesen Workshop, den wir auch anderweitig anbieten, haben wir einen eigenen Bausatz kreiert. Die Elektronik haben wir eigens dafür entwickeln lassen“. Kursleiter Martin Strzodka unterstützt von drei Metallbau Lehrlingen, sorgten für einen Reibungslosen Ablauf und griffen den jungen beim Bau unter die Arme. Auch sie wurden dabei herausgefordert. Währende der sehr feinen Arbeit an der Elektronik wird Helfer Elija wieder klar, warum er sich für eine Lehre als Metallbauer und nicht für eine als Elektroniker entschieden hat.

Fertig ist der Kasten

Trotz dem einheitlichen Bausatz blieb den jungen Tüftlern viel Raum für eigene Gestaltung. Während der Rahmen und der untere Teil des Kastens bei allen in etwa gleich aussahen, konnten sie die Sensoren und Knöpfe an die die Bälle geschossen werden, ganz nach Belieben setzen. Nach langer Arbeit hielten sie schliesslich ihr fertiges Werk in den Händen. Fast wie in einer Spielhalle sah es aus als die stolzen Erbauer die Spielgeräte ihrer Bestimmung zukommen liessen. Dies sei dann auch ein grosses Plus von handwerklichen Berufen, meint Patrick Burkhard, Vorstandsmitglied von Metalltec Aargau in einer abschliessenden Ansprache an die Kursteilnehmer und die Eltern: „Am Ende des Tages sieht man, was man geschaffen hat und kann sich darüber freuen“.