(Eing.) Zum Ausklang der Sommerferien lud die FDP Stein zu ihrem traditionellen Grillplausch ein. Dieser stand nicht nur den Mitgliedern und Sympathisanten offen, sondern auch all jenen, die allein oder mit ihren Familien im Schatten der Bäume beim Saalbau einige gemütliche Stunden verbringen wollten. Erfreulicherweise konnten wie bereits im letzten Jahr im Park 91 neben den „Stammgästen“ viele jüngere Personen begrüsst werden. Die höchst erfreuliche Resonanz ist in erster Linie auf das Engagement der jüngeren Generation in der FDP Stein zurückzuführen.

Die beiden Gemeinderatskandidaten Serge Güntert (neu) und Beat Käser (bisher) hatten mit ihren Partnerinnen den Anlass perfekt vorbereitet. Nach dem Apéro wurde die grosse Gästeschar mit feinen Grilladen und Getränken sowie Kaffee und Kuchen verwöhnt. Bei interessanten Gesprächen und Diskussionen genossen die Anwesenden das Beisammensein in ungezwungener Atmosphäre.

Präsident Werner Schneider zeigte sich sehr erfreut über das grosse Interesse an diesem Anlass. Sein Dank galt dem Organisationsteam und allen Helfern, die den Anlass zu einem vollen Erfolg werden liessen. Selbstverständlich trug auch das ideale Wetter zum guten Gelingen bei.

Der Familienanlass von Mitte August wird auch nächstes Jahr seinen festen Platz im Jahresprogramm haben und wiederum beim Saalbau stattfinden.

13.08.2017/WS