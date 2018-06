Im Rahmen eines sehr interessanten Vortrags gab der Hirschthaler Optiker Christian Stebler einen informativen Einblick in das Thema Auge und Augenkrankheiten und vermittelte sehr wertvolle Tipps zum Erhalt der Sehkraft bis ins hohe Alter. Da die Lebenserwartung der Menschen ständig steigt und in Mitteleuropa bei über 81 Jahren liegt, kommt einer stabilen Sehkraft eine besondere Bedeutung zu. Denn wer auch im Alter noch gut sieht, kann damit seine Lebensqualität deutlich verbessern.



Zu einem gewissen Teil ist die Entwicklung des Sehvermögens genetisch bedingt, aber jeder kann dazu beitragen, dass mögliche Störungen frühzeitig erkannt werden und damit in der Regel auch rechtzeitig behoben werden können, um weitere Folgeschäden zu vermeiden.



Als ganzheitlicher Optometrist kennt Stebler die tägliche Praxis sehr gut. Mittlerweile gehört nicht nur das Anpassen von Brillen zum Tätigkeitsspektrum des Optikers, sondern umfassende Untersuchungen des Auges, die eine höhere Ausbildung im Gesundheitswesen verlangen.



Stebler klärte die interessieren Zuhörer unter anderem zum Glaukom, dem Grünen Star auf. Diese sehr häufige Augenerkrankung entwickelt sich fast zu einer Volkskrankheit. Vor allem Patienten im höheren Alter sind davon betroffen. Mit einer dreistufigen Untersuchung (Messung von Gesichtsfeld und Augendruck sowie Beurteilung der Netzhaut) kann ein Glaukom identifiziert werden. Die Untersuchung sollte in regelmässigen Abständen erfolgen und bei Veränderungen kann sofort reagiert werden.



Interessante Hinweise gab Stebler auch zum Thema refraktive Chirurgie. Bei jüngeren Patienten lässt sich das Verschreiben und Tragen einer Brille durch eine recht einfache Laserbehandlung vermeiden - die Medizin entwickelt sich hier ständig weiter. Und wenn eine Sehhilfe wirklich notwendig ist, dann ist eine Kontaktlinse oft die bessere Wahl – natürlich einschliesslich Kontaktlinsenpreisvergleich. Sie hat sogar eine kosmetische Wirkung, indem Narben oder Geburtsfehler im Auge überdeckt werden können.



Eines wurde beim Vortrag des Optometristen klar: Das Auge ist ein sehr komplexes Organ. Am häufigsten wird in der Schweiz der Graue Star operiert, dieser lässt sich bei einer Inspektion des äusseren Augenabschnitts diagnostizieren. Dahingegen lassen sich bei den Untersuchungen im hinteren Augenabschnitt vor allem Netzhauterkrankungen erkennen.



Um die Sehkraft im Alter zu erhalten, empfahl Stadler alle zwei bis drei Jahr eine Vorsorgeuntersuchung durchzuführen. Allerdings sind Anzeichen wie ein Gesichtsfeldausfall, eine verzerrte Schrift beim Lesen, periphere Blitze oder ein Netzhautriss Alarmzeichen, die einen sofortigen Check notwendig machten.