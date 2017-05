FC Baden Fans verweigern Einstieg in den Zug

Am Samstag hat die 1. Mannschaft vom FC Solothurn gegen die 1. Mannschaft vom FC Baden gespielt. Für beide Erstliga Teams ging es um einen Platz für die Aufstiegsspiele in die 1. Liga Promotion.

Aufgrund grosser Feindschaft zwischen den beiden Fanlagern war die Polizei mit einem Grossaufgebot vor Ort. Diese Feindschaft kommt nicht von Ungefähr: Die Anhänger vom FC Baden sind politisch rechts, die Solothurner links. Während dem Spiel kam es jedoch bis auf einige gezündete Pyro-Fackeln im Gästeblock zu keinen weiteren Ausschreitungen.

Trotz zweier roten Karten gewann der FC Solothurn gegen den FC Baden, der ebenfalls durch eine rote Karte nur noch zu zehnt war, 1:0.

Dafür kam es nach Abpfiff ausserhalb vom Stadion zu kleineren Krawallen: Die rund 60 angereisten Fans vom FC Baden verweigerten den Einstieg in den am West-Bahnhof bereitstehenden Zug. Dort haben die Fans wartende Fahrgäste provoziert und beleidigt. Die Präsenz der Polizei konnte die Lage jedoch beruhigen. So stiegen die Fans schliesslich um ca. 20:20 Uhr in den Zug ein.

Laut der Stadtpolizei Solothurn kam es jedoch zu keinen Verletzten oder Sachschäden. Die Polizei führt die positive Bilanz auf die strikte Trennung der Fangruppierungen und die Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei Solothurn zurück.