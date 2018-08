2 Spiele und 2 Siege. Herzlich Gratulation der 4. Liga Mannschaft und den Trainern vom FC Frenkendorf. Also am Sonntag, den 26. August 2018, um 14.00 Uhr , auf dem Kittler sehen wir uns doch alle wieder. Und wären es am Schluss auch wieder 3 Punkte, dann SUPER die Leistung von der 4. Liga Mannschaft und den Trainern. Wir sehen sogar vor, dass wir einen Bericht für die OBZ machen, auch einen FILM vom Spiel FC Frenkendorf - FC Riehen. Kurz dann auch der Bericht in der bz. Jetzt meine Bitte, Fans vom FC Frenkendorf besucht dieses SPIEL auf dem Kittler. Und sollte es mit dem Sieg gelingen, dann steht der FC Frenkendorf weiterhin an der Spitze.