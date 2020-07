FC Juventina Fördert den Jungen Torhüter der Junioren..

Am Montag 13.07.2020 war es soweit der Jüngste Torwart in der Clubgeschichte von Juventina Wettingen Dilen Boqaj konnte zum erstenmal in der 1. Mannschaft Luft schnuppern.

Ein kompliment auch an den Staff Juan Doval und Fabian Bitonti fü Ihren Mut und das Vertrauen das Sie dem Jungen gegeben haben und nicht zu vergessen den Spielern des Teams.

Die nervosität war ihm anzusehen doch er hat es grossartig gemeistert in seinem ersten Einsatz

Dilen Boqaj der Jüngste Torhüter in der Geschichte von Juventina Wettingen konnte seine ersten Minuten im Fanion Team spielen und hatte bei seinem 10 Minütigen Einsatz eine gute Leistung gezeigt.

Der Junge Torhüter konnte auf die Tips des Stamkeepers Marin zählen der im Toll zur Seite Stand.



Gratulation