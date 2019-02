Kids for Champions FUßBALLCAMPS sagte herzlich Willkommen zu den D-Junioren vom FC Frenkendorf

Die besondere Fussballschule mit den spektakulären Fussballcamps. Die Kids-for-Champions Fussballcamps, gegründet durch den Ex-Bundesliga Profi Frank Elser. Sie gibt es im Jahre 2019 schon 10 Jahre. Und an diesem Fussball Camp waren die D-Junioren vom FC Frenkendorf im Jahre 2019 zu Gast in Rafz. Und hier kurz die Erfolgsgeschichte dieser D-Junioren vom FC Frenkendorf. Dies geschah vorgängig in der Kunstrasen Qualifikationsrunde von der Region Nordwestschweiz. In der Kategorie D-Junioren konnten sich der FC Frenkendorf für die Finalrunde 23./24. Februar für Rafz im Kanton Zürich qualifizieren. Also ein schönes Erlebnis für Trainer und auch Spieler sich mit anderen Mannschaften aus der Schweiz in diesem Ort Rafz im Kanton Zürich zu messen. Man kehrte als Turniersieger nach Hause. Ein schöner Erfolg im Sport, dann auch die Pflege der Freundschaft. Man war auch gemeinsam am Rheinfall in Neuhausen.