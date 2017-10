NK Payde 4. Liga – FC Frenkendorf 4 – Liga Gruppe 1 0 : 5

Auswärts spielte man dieses Spiel im Sportzentrum Steinli in Möhlin. Das Ergebnis von 0 : 5 zeigt, dass man gut spielte und auch einige Tore schoss. Wichtig war dieser Sieg darum, um in der Rückrunde noch die Hoffnung zu haben, dass man um die Meisterschaft mitspielen kann. Trainer Angelo Cardoso vom FC Frenkendorf hatte die Mannschaft für dieses Spiel gut eingestellt. Und die Situation in der 4. Liga, Gruppe 1, ist jetzt in der Tabelle wie folgt: Mit 27 Punkten auf den 1. Platz der FC Lausen 72, auf den 2. Platz mit 25 Punkten der FC Pratteln, ebenfalls mit 25 Punkten, jedoch mit einem schlechteren Torverhältnis der FC Gelterkinden auf dem 3. Platz. Der FC Frenkendorf nimmt mit 22 Punkten den 4. Platz ein. Die Differenz zum FC Lausen 72 als Erster sind somit beim FC Frenkendorf 5 Punkte. Also darf man sagen, dass in der Rückrunde noch vieles möglich ist. Und beim FC Frenkendorf ist dies schon beim 1. Meisterschaftsspiel in der Rückrunde auswärts in Pratteln der Fall. Dies wäre am Samstag, den 17. März 2018.