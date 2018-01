Das Spektrum an Leistungen rund um ein Gebäude ist weit gefächert. Es finden sich zahlreiche Arbeitsfelder, die am besten von einem Dienstleister abgedeckt werden. Gebäudereinigung, Garten- und Landschaftspflege, Straßenreinigung und Winterdienst, Sicherheitsdienst und das Immobilien Management sind die wichtigsten Arbeitsfelder rund um das Facility Management Berlin. In der Stadt finden sich zahlreiche Gewerbe, Vereine und Organisationen, die ihr Facility Management nicht selbst organisieren können.

Facility Management Berlin orientiert sich am Kunden

Kunden haben oftmals ganz unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass ein Dienstleister die nötigen Fachkräfte zur Verfügung stellt und in einem angemessenen Umfang beraten kann. Unterschiedliche Problemlösungen erfordern geeignete und möglichst günstige Lösungen. Das Facility Management Berlin überzeugt in dieser Hinsicht mit viel Erfahrung und mit hochwertigen Leistungen. Wartung und Reparaturen erfolgen gewissenhaft und mithilfe von hochwertigen Werkzeugen. Das Facility Management Berlin sorgt dafür, dass beispielsweise innerhalb eines Betriebes alle relevanten reibungslos funktionieren.

Facility Management Berlin leistet in unterschiedlichen Bereichen

Ein Service erfolgt in vielen unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen. Ob nun in der Industrie, im Bereich der Hausverwaltungen oder im Gewerbe, es gibt viele Ansprüche, die durch das Facility Management Berlin erfüllt werden. Die Leistungen helfen Kosten zu senken. Ein Beispiel ist die regelmäßige Wartung einer Heizungsanlage oder der Einsatz energiesparender Geräte und Arbeitsmittel. Das NAPA Facility Management gestaltet für Kunden zukunftsorientierte Lösungen und Leistungspektren. Diese sollen ein Gebäude über einen möglichst langen Zeitraum effizient funktionieren lassen. Eine Reduzierung von unnötigen Kosten, eine Steigerung der Effizienz, Wirtschaftlichkeit und die Werterhaltung stehen im Mittelpunkt des Interesses. Das Facility Management Berlin kümmert sich proaktiv um alle wichtigen Belange.

Ein Facility Management Berlin für den Alltag

Gewünscht sind reibungslose Abläufe. Diese finden im Management statt oder etwa auch in der Gebäudereinigung. Manche Leistungen werden nur im Herbst und im Frühjahr benötigt, sodass eine optimale Koordination der Leistungen wichtig ist. Soll beispielsweise Öl für die Heizung gekauft werden, sollte der richtige Zeitpunkt abgewartet werden. Im Vordergrund der regelmäßigen Tätigkeiten des Facility Management Berlin stehen die Sauberkeit und die Hygiene oder auch die Sicherheit eines Gebäudes.

Kunden suchen Sicherheit und Sauberkeit

Speziell im Bereich der Sicherheit werden oftmals ein Empfang, eine Nachtwache oder sogar ein Wachdienst benötigt. Die Sicherheit von Gebäuden und Objekten ist häufig in den Bereichen von Baustellen, Einkaufszentren oder Bürogebäuden ein wichtiges Thema. Das Facility Management Berlin garantiert den Schutz eines Gebäudes mithilfe von erfahrenen Fachkräften. Im Bereich der Sauberkeit wiederum finden sich zahlreiche Arbeitsfelder rund um ein Gebäude. Hierzu zählen ebenso die Sauberkeit und Sicherheit aller begehbaren und befahrbaren Wege, wie auch die Pflege von Grünbereichen oder Innenbereichen eines Gebäudes. In Abstimmung mit dem Kunden erfolgen Leistungen rund um ein Gebäude in regelmäßigen Abständen.

Energieeffizienz, Kosteneffizienz und optimale Funktionen

Ein Facility Management sorgt ebenso dafür, dass laufende Kosten gespart werden. Dies geschieht beispielsweise durch eine Beratung rund um die Dämmung, den Wasserverbrauch, die Leistung der Heizung und für weitere Kostenpunkte. Eine Wartung und eine stetige Modernisierung können wichtig sein. Im Gebäudemanagement spielt eine optimale kaufmännische und technische Verwaltung eine wichtige Rolle.