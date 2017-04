Schon beim Apéro hielten sich die meisten an diese Regel und genossen die Früchte, die feinen Brötchen und die Brezel, welche die Berufsschule Aarau offeriert hatte.

Zum fünften Mal hatte die Berufsschule Aarau in ihrer Funktion als Swiss Olympic Partner School zum Podium geladen. Sportlerinnen und Sportler, Trainer, Eltern, Athletenbetreuer und Funktionäre aus dem ganzen Aargau folgten dem Ruf. Sporternährung war ein Thema welches insbesondere in den Medien sehr kontrovers diskutiert wird. Der Vortrag und die anschliessende Fragerunde wurden mit Spannung erwartet.

"Esst, was ihr braucht!" Dieses Credo durchdrang den ganzen Vortrag von Christoph Mannhart, Experte im Bereich Sporternährung.

Wer einen Chörnlipicker, Diät-Papst oder Supplementeverkäufer erwartet hatte, wurde enttäuscht. Christoph Mannhart erörterte genau die jeweiligen Situationen von Sportlerinnen und Sportlern an äusserst konkreten Beispielen. Man merkte an jeder seiner Ausführungen, dass er wusste, wovon er sprach. Nicht Glaubensgrundsätze und stumpfe Rezepte wurden propgiert. Immer war das Ziel der langfristigen Leistungsoptimierung in Verbindung mit einer nachhaltig gesunden Ernährung spürbar. Aber nicht nur das Detail war ihm wichtig. Folgende Leitsätze hämmerte er in die Köpfe der 160 Zuhörer.

Junge Sportlerinnen und Sportler sollen KEINE Ernährungsexperimente machen. Essstörungen, welche im Jugendalter provoziert werden, begleiten die Menschen danach ihr ganzes Leben.



Bis 21-jährige sollen genug und variantenreich essen. Der Körper muss in diesen Jahren unbedingt genug Nährstoffe zu sich nehmen, auch wenn ein paar Kilo zuviel vorhanden sind für das Erreichen der optimalen Leistung. Später wird es der Körper danken und den echten Karrierehöhepunkt ermöglichen.



Kochen die Eltern regelmässig, vielfältig und gesund, so ist dieses Essen absolut ausreichend an Vitaminen, Mineralien und Energie. Supplementierungen in diesem Alter braucht es nur bei Stoffwechselerkrankungen.



Diäten wie gluteinfreie oder laktosefreie Nahrung sind bei gesunden Menschen NICHT leistungsfördernd. Sportlerinnen und Sportler, welche sich unmotiviert so ernähren, entwickeln Intoleranzen und werden Schwierigkeiten haben, in einem fremden Umfeld verträgliches Essen zu erhalten.



Nicht nur die Menge der Nahrung, sondern die Art und der Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme soll auf das Training und besonders auf die Wettkämpfe abgestimmt werden.



Und zu guter Letzt gab er auch den Normalsterblichen einen einfache Essensregel mit auf den Nachhauseweg:



„Esst, was ihr braucht, aber esst, solange es hell ist.“



Nicht alle haben sich daran gehalten. Die letzten Brötchen wurden nach dem Anlass bei angeregten Gesprächen noch weggeputzt.