…wer hätte das gedacht, dass die 4.- und 5.-Klässler innerhalb von zehn Wochen auch noch Swing, Walzer und Polka gelernt haben!

Das Projekt «Dancing Classroom» begann im April unter der Leitung von Tanzlehrerin Janine Bredanger, einer ehemaligen Primarlehrperson in Lengnau. «Wir haben gelacht, geschwitzt und viel diskutiert», meinte sie rückblickend.

Zu Beginn mussten viele Widerstände überwunden werden. So war es alles andere als einfach, mit dem Tanzpartner Blickkontakt zu halten oder sich gar zu berühren! Auch die Regeln scheinen nicht ganz in unsere Zeit zu passen: Auf das Kommando «Danke, Partner» von Janine Bredanger unterbrechen die Pärchen den Tanz. Die Mädchen knicksen vor den Jungs, sie ihrerseits verbeugen sich von ihrer Tänzerin. Sie rücken weiter zum nächsten Partner. «Der Gentleman lädt die Lady zum Tanzen ein». So lernten die Lengnauer Jugendlichen, dass man mit jedem Partner tanzen kann.

Am 29. Juni, an diesem Datum fand kein Fussballmatch statt, zeigten die Schüler und Schülerinnen ihr Können ihren Eltern in der restlos besetzten Rietwis. Paarweise zogen sie in die Turnhalle ein. Die Gentlemen in weissem Hemd und schwarzen Hosen, die Ladies in eleganten Kleidern, wunderbar frisiert, einige sogar leicht geschminkt. Klassenweise wurden jeweils zwei Tänze vorgeführt. Ein besonders mutiges Paar zeigte den Tanz zu den Kommandos von Frau Bredanger vor, dann tanzte die ganze Klasse mit.

Zwischen den Tänzen übernahm eine Klasse die Vorstellung der einzelnen Tänze oder führten kurze Interviews. Andere zeigten pantomimisch die Entwicklung ihrer Tanzkünste oder einen kleinen Sketch. Als besondere Überraschung holten sich die Jugendlichen einen Tanzpartner aus dem Publikum, um Merengue zu tanzen. So hatte das Publikum Gelegenheit, einen Tanz zu lernen. Auch dieser Partner oder diese Partnerin wurde mit ausgesuchter Höflichkeit um den Tanz gebeten und selbstverständlich zurück an den Platz gebracht.

Zum Schluss traten noch einmal alle Schülerinnen und Schüler zu einem fulminanten Abschluss auf: Mit zwei Linedances zeigten sie einmal mehr ihre Begeisterung für Rhythmus und Bewegung, bevor sie wieder paarweise unter viel Applaus aus der Turnhalle zogen.

Schulleiter Björn Bestgen zeigte sich «extrem begeistert». Das Projekt passte sehr gut zum Jahresmotto «Bewegung und Musik» und hat die gute Stimmung an der Schule Lengnau weiter verbessert. Projektleiterin Janine Bredanger meinte:

«Ihr seid wirklich Ladies und Gentlemen geworden!»