Am Sonntag, 12. Mai, feierten acht Kinder in der Pfarrei St. Mauritius Wölflinswil-Oberhof ihre Erstkommunion. "Mit Jesus unterwägs" - mit diesem Thema zogen die Kinder bei Sonnenschein, zusammen mit Pfarrer Rudolf Rieder und ihrer Katechetin Jeannette Näf, in die wunderschön geschmückte Kirche ein. Der festliche Gottesdienst wurde mit fröhlichen Liedern, Beiträgen der Kinder und wunderschöner Instrumentalmusik umrahmt. Am Ende der Feier überreichten die Eltern den Kindern das selbst getöpferte Kreuz, welches mit viel Liebe und Kreativität gestaltet wurde.

Nach dem Gottesdienst empfing die Musikgesellschaft alle mit ihrem Ständchen und ein feiner Apéro wurde ausgeschenkt. Das fröhliche Beisammensein und Gespräche konnten gepflegt werden und anschliessend feierten die Kinder im Kreise ihrer Familien ihren Festtag.